Domani Sony lancerà una nuova beta del software per PS5 che introduce profili audio 3D personalizzati per cuffie e auricolari e la possibilità di limitare l’accesso a Remote Play per singoli utenti, inoltre permette di testare la ricarica adattiva per i controller su PS5 Slim. Ecco i dettagli dell’update.

Profili audio 3D personalizzati per cuffie e auricolari

Una nuova funzionalità permette di creare un profilo audio 3D personalizzato che si adatti al meglio alle caratteristiche uditive dell’utente eseguendo una serie di test sulla qualità del suono con cuffie e auricolari.

Il profilo audio 3D personale potrebbe consentire di percepire meglio le posizioni dei personaggi e degli oggetti in un mondo di gioco in modo più chiaro rispetto a prima, rendendo l’esperienza più immersiva per tutti.

Per creare un profilo audio 3D personalizzato per le proprie cuffie o auricolari basta navigare in [Impostazioni] > [Suono] > [Audio 3D (Cuffie)] e seguire i passaggi visualizzati sullo schermo. Il profilo audio personale verrà salvato sulla PS5 per utente e rimarranno disponibili i preset audio 3D come prima.

Abilitare la riproduzione remota per singoli utenti

Con l’ultima versione beta è possibile regolare le impostazioni di Riproduzione remota per utente e scegliere chi può connettersi alla propria console tramite Riproduzione remota.

Per regolare queste impostazioni è sufficiente andare in [Impostazioni] > [Sistema] > [Riproduzione remota] > [Abilita riproduzione remota] e scegliere l’utente a cui si desidera abilitare l’accesso alla propria PS5 tramite Riproduzione remota.

Ricarica adattiva per il controller (solo PS5 Slim)

Quando la PS5 Slim è in modalità di riposo i beta tester possono provare la ricarica adattiva per i controller wireless DualSense, DualSense Edge, i controller PlayStation VR2 Sense e il controller Access.

La ricarica adattiva aiuta a risparmiare energia regolando la durata di alimentazione del controller in base al livello della batteria. Dopo che la tua PS5 entra in modalità di riposo, se un controller non è collegato, l’alimentazione alla porta USB si interromperà dopo un certo periodo di tempo.



Per utilizzare la ricarica adattiva, basta andare in [Impostazioni] > [Sistema] > [Risparmio energetico] > [Funzioni disponibili in modalità di riposo], quindi selezionare [Alimentazione alle porte USB] > [Adattativo].