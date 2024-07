Negli ultimi mesi si sono fatte via via più insistenti le indiscrezioni secondo cui Sony avrebbe in programma per la seconda parte del 2024 il lancio di PlayStation 5 Pro.

Ebbene, ora che la seconda parte del 2024 è ormai entrata nel vivo, sono in tanti tra gli addetti ai lavori e gli appassionati di tecnologia a chiedersi se effettivamente nel corso delle prossime settimane il colosso nipponico lancerà la nuova versione della sua amata console gaming.

Quando potrebbe arrivare Sony PlayStation 5 Pro

Al momento informazioni certe sulla possibile data di lancio della nuova console non ve ne sono (Sony deve ancora confermare la sua esistenza in via ufficiale) ma gli sviluppatori possono inviare le loro applicazioni per ottenere l’approvazione del supporo PlayStation 5 Pro a CertOps (Platform Certification & Operations) il 30 luglio, una data che si ritiene sia stata definita 18 mesi fa.

Ed ancora, tutti i giochi per PlayStation 5 che saranno rilasciati dopo il 15 settembre dovranno supportare PlayStation 5 Pro (ciò, ovviamente, non significa che la console arriverà il 16 settembre).

In sostanza, pur non essendovi una data ufficiale precisa, le decisioni prese da Sony fino ad oggi sembrano suggerire che PlayStation 5 Pro possa essere effettivamente lanciata entro la fine del 2024.

Lo scorso anno sono emersi anche dei documenti leaked secondo i quali la console dovrebbe essere lanciata entro la fine di novembre, giusto in tempo per poter affrontare la stagione degli acquisti natalizi, ossia uno dei periodi dell’anno più profilici per il settore tecnologico.

A settembre Sony dovrebbe partecipare al Tokyo Game Show (evento a cui non prende parte da 5 anni) e il colosso nipponico potrebbe sfruttare tale manifestazione come vetrina per l’annuncio della sua nuova console, in vista di un esordio sul mercato alcuni mesi dopo.

La speranza è di poterne sapere di più nelle prossime settimane.