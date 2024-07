Elon Musk torna a parlare di Optimus, il robot umanoide di Tesla che dovrebbe essere in grado di svolgere compiti ripetitivi, sostituendo gli esseri umani in vari ambiti.

Il CEO di Tesla ha affermato che dal 2025 impiegherà i suoi robot umanoidi in tutte le Gigafactory della sua casa automobilistica, tuttavia ha parlato anche della vendita dei suoi Optimus.

Il noto miliardario ha affermato che il lancio di Optimus avverrà entro la fine del 2024, ma non è chiaro se si tratterà di una presentazione di una sua versione di serie ad uso interno.

Secondo Elon Musk il Teslabot sarà prodotto su larga scala e sarà acquistabile da altre aziende per svolgere lavori analoghi a quelli per cui è impiegato negli stabilimenti Tesla già dal 2026.

Tesla venderà i robot Optimus già dal 2026?

Vista la complessità del progetto, la previsione di Musk sembra alquanto ottimistica, inoltre il passato insegna che il CEO di Tesla non è nuovo a “sparate”.

Nel 2019 il numero uno della Casa affermò che il Robotaxi sarebbe stato pronto per il 2020, mentre dovrebbe vedere la luce a ottobre, e a distanza di anni la guida autonoma FSD è ancora in fase di sviluppo, per non parlare dei ritardi accumulati dal Cybertruck, tuttavia c’è stata la pandemia che ha impattato sul mondo.

Tesla è un’azienda attiva su più fronti e oltre che sui veicoli elettrici è impegnata sull’intelligenza artificiale, sulla guida autonoma e sulla robotica, quindi non è chiaro in che direzione andrà la società.