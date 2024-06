Torniamo ad occuparci di Optimus, il robot umanoide sviluppato da Tesla e che alla fine dello scorso anno è arrivato alla sua seconda generazione.

Il colosso statunitense lavora a questo robot ormai da alcuni anni e il suo CEO non ha mai fatto segreto di avere grandi progetti, confermandolo nuovamente nelle scorse ore.

Elon Musk, infatti, ha svelato che nei programmi di Tesla non vi sono soltanto l’utilizzo di Optimus negli stabilimenti produttivi dell’azienda e la sua vendita ma anche la possibilità di offrire un’opzione di noleggio.

Tesla potrebbe anche noleggiare il robot Optimus ad altre aziende

Stando a quanto emerge da un post su X dell’eccentrico miliardario, il robot Optimus sarà sia venduto che concesso con un apposito piano in “noleggio” e sarà proprio quest’ultima opzione quella verrà offerta per prima.

Purtroppo al momento non vi sono particolari dettagli sulla tempistica e Tesla si è limitata a rendere noto che le vendite di Optimus dovrebbero iniziare il prossimo anno ma, a questo punto, il riferimento è probabilmente al noleggio.

Inoltre allo stato attuale non è chiaro a chi Tesla intenda noleggiare Optimus o come potrebbe essere proposto un programma di noleggio del robot per i consumatori e le altre aziende.

Di certo c’è che Tesla sta lavorando duramente al miglioramento del suo robot umanoide, ritenendo che il relativo settore potrebbe letteralmente “esplodere” nel giro di pochi anni e divenire uno di quelli trainanti per il colosso statunitense: del resto, le prime stime trapelate nei mesi scorsi fanno intendere che il giro d’affari potrebbe essere enorme.

A questo punto saranno in tanti a chiedersi chi potrà permettersi economicamente di avere un robot Optimus in casa e la speranza è che nei prossimi mesi sia la stessa Tesla a svelarlo.