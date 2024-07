Nella giornata di oggi, 19 luglio 2024, Gigabyte — produttore particolarmente noto dagli amanti del gaming — ha presentato ufficialmente il nuovo case da gioco C500 PANORAMIC STEALTH, una soluzione mid-tower che si segnala per un design “panoramico” che è un trionfo di vetro temperato, perfetto per lasciare in bella vista la vostra build e per fare sfoggio dell’illuminazione RGB.

Gigabyte C500 PANORAMIC STEALTH: case con vista panoramica

Il nuovo case da gioco C500 PANORAMIC STEALTH è stato progettato dal team di Gigabyte per offrire una vista panoramica a 270 gradi, tale da permettere agli utenti di mettere in bella mostra i componenti accuratamente scelti per comporre la propria build. Questo risultato spettacolare viene ottenuto attraverso l’adozione di pannelli in vetro temperato sia anteriormente che lateralmente; il design senza foratura di entrambi i pannelli di vetro — ricorda il produttore — è stato pensato per ridurre il rischio di danneggiamenti e, al contempo, per dare una marcia in più all’estetica complessiva del PC.

C500 PANORAMIC STEALTH unisce estetica e funzionalità, come testimoniato dal fatto che i pannelli superiore, inferiore e laterali parziali sono tutti caratterizzati da un design con ventilazione; in aggiunta a questo, il case è dotato di quattro ventole ARGB preinstallate da 120 mm posizionate sui lati e sul retro del case.

Il nuovo case da gioco firmato Gigabyte è compatibile con le schede madri ATX standard con connessione posteriore e può essere abbinato alle schede madri della serie Stealth del brand. In sede di presentazione, il produttore ha ricordato i vantaggi derivanti dall’abbinamento di un design in vetro con schede madri back-connect, che vanno dalla possibilità di ottenere un risultato visivamente più apprezzabile attraverso un accurato cable management al miglioramento dei flussi d’aria grazie al fatto che i cavi nascosti riducono gli ostacoli; il tutto senza dimenticare la semplificazione delle operazioni di installazione, manutenzione e aggiornamento della componentistica scelta.

Compatibilità, semplicità e RGB a profusione

Il case C500 PANORAMIC STEALTH può ospitare dissipatori CPU fino a 176 mm di altezza, schede grafiche fino a 410 mm di lunghezza e alimentatori fino a 200 mm di lunghezza; per quanto riguarda il raffreddamento, il case supporta fino ad un totale di dieci ventole e può ospitare radiatori fino a 360 mm sia lateralmente che nella parte superiore, oltre a un radiatore da 140 mm nella parte posteriore.

Quanto al resto della componentistica, C500 PANORAMIC STEALTH supporta installazioni GPU sia verticali che orizzontali e offre spazio a sufficienza per installare fino a tre SSD da 2,5″ o fino a due HDD da 3,5″.

Il tutto con possibilità di eseguire le operazioni con un utilizzo minimo di attrezzi: i pannelli anteriore e laterale possono essere rimossi senza alcun attrezzo; la polvere, inoltre, non dovrebbe essere un problema, dal momento che il case dispone di filtri antipolvere sui lati, superiore e inferiore, tutti con design magnetico per le periodiche operazioni di pulizia.

Come ogni buon case da gaming, C500 PANORAMIC STEALTH è un trionfo di RGB: il controller hub ARGB integrato fornisce cinque connettori ARGB da 5 V a 3 pin, che consentono agli utenti di collegare strisce RGB aggiuntive e ventole di raffreddamento; le ventole ARGB preinstallate possono essere accoppiate ad altri dispositivi RGB e il tutto può essere personalizzato attraverso il software di gestione GIGABYTE CONTROL CENTER.

Immagini, prezzo e disponibilità

Il case C500 PANORAMIC STEALTH viene proposto da Gigabyte nei colori bianco e nero, così da consentire agli utenti di scegliere quello più in linea coi propri gusti e con lo stile della propria build. Nel momento in cui scriviamo, il produttore non ha ancora fatto sapere il prezzo di listino e la data di arrivo sul mercato del prodotto, per cui potete tenere d’occhio il sito ufficiale per saperne di più.