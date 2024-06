Gigabyte ha annunciato il case da gioco mid-tower AORUS C400 GLASS dotato di raffreddamento con flusso d’aria verticale che garantisce stabilità ottimale e maggiore efficienza di dissipazione del calore.

Il cabinet ha dimensioni compatte di circa 40 litri e supporta gli effetti di illuminazione RGB FUSION, inoltre è stato premiato con il Red Dot Design Award 2024.

Caratteristiche del case Gigabyte AORUS C400 GLASS

I pannelli inferiore, superiore e anteriore sono caratterizzati da un design ad alta ventilazione, inoltre sono presenti quattro ventole ARGB e PWM da 120 mm posizionate nella parte inferiore e posteriore del case.

AORUS C400 GLASS offre fino a tre vani per SSD da 2,5″ o fino a cinque per HDD da 3,5″, inoltre è possibile installare GPU sia verticali che orizzontali.

Tutti i pannelli sono caratterizzati da un design facilmente rimovibile senza bisogno di attrezzi, inoltre il case è dotato di filtri antipolvere sulla parte anteriore, superiore e inferiore.

Il controller hub ARGB e PWM integrato fornisce cinque connettori ARGB da 5 V a 3 pin e cinque connettori PWM che consentono agli utenti di collegare strisce RGB e ventole di raffreddamento aggiuntive.

Sotto il pannello frontale ci sono delle guide luminose che possono illuminare la scrivania, mentre le ventole ARGB preinstallate consentono agli utenti di accoppiarsi con altri dispositivi AORUS RGB, inoltre è possibile personalizzare facilmente gli effetti RGB con il software Gigabyte Control Center.

L’intero case mette in mostra la configurazione interna grazie al pannello laterale in vetro temperato ed è ideale per esporre tutte le apparecchiature di gioco.

Disponibilità e prezzi del case Gigabyte AORUS C400 GLASS

Il case AORUS C400 GLASS sarà presto acquistabile presso rivenditori selezionati e dal negozio Gigabyte su Amazon. Maggiori informazioni sul prodotto sono disponibili sul sito Web del produttore.