Fra le offerte del Prime Day 2024 di Amazon in vigore fino alle 23:59 di oggi, 17 luglio, ci sono anche degli sconti interessanti sui prodotti di Garmin, sia smartwatch che sportwatch. In alcuni casi gli sconti sono particolarmente cospicui, anche di oltre il 50% sui prodotti più datati come nel caso di Garmin Fenix 6 Solar. Ma per tutti i dettagli, seguiteci.

Amazon sconta tanti Garmin per il Prime Day: le offerte migliori

Ce n’è per tutti i gusti stavolta. Perché Amazon sconta sia gli sportwatch veri e propri, anche quelli costosi, sia gli smartwatch come Vivoactive 5 (che abbiamo provato tempo fa). Ci sono anche prodotti più particolari come i navigatori GPS eTrex 32x, o gli sportwatch economici come Forerunner 55.

Ma prima di passare alla selezione dei prodotti di Amazon in offerta, urge una premessa. Ricordiamo che il Prime Day 2024, è in vigore oggi, 17 luglio (e ieri), giorni in cui Amazon sconta, oltre ai Garmin, tanti altri prodotti in via esclusiva per i clienti Amazon Prime (è possibile abbonarsi provando il servizio per 30 giorni gratuitamente, per approfittarne lo stesso senza pagare nulla).

Migliori offerte Smartwatch Garmin

Questi erano solo alcuni degli sconti in vigore per il Prime Day 2024. Gli altri li trovate nel link qui sotto alla pagina in cui ci sono tutte le altre offerte di Amazon per il Prime Day in vigore fino alle ore 23:59 di oggi, 17 luglio, salvo eventuali (probabili) esaurimenti delle scorte.

PRIME DAY ⭐️ Tutte le offerte del Prime Day 2024 di Amazon

Leggi anche: Evitate fregature sulle offerte Prime Day 2024, come trovare gli sconti reali

Ti ricordiamo di seguire il nostro canale Telegram prezzi.tech per restare aggiornato sulle migliori offerte della tecnologia, che condividiamo quotidianamente e in tempo reale: ecco il link diretto, anche al nostro canale WhatsApp.

Offerte per categoria