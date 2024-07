L’app Microsoft Designer consente di creare immagini, adesivi, inviti, post per i social, nonché di modificare immagini esistenti, ridisegnarle, creare collage e molto altro utilizzando l’intelligenza artificiale.

Lo strumento offre anche la possibilità di modificare e rimuovere sfondi, persone oppure oggetti da foto e immagini, con la possibilità di aggiungere testo e branding. Come al solito, basta esprimere il desiderio digitandolo nel prompt e verrà immediatamente esaudito.

Microsoft Designer per iPhone e Android nei dettagli

Originariamente disponibile su Web o tramite il browser Microsoft Edge, Designer esce oggi dall’anteprima per gli utenti iOS e Android dopo quasi un anno e ora è disponibile per chiunque abbia un account Microsoft personale e come app gratuita per Windows, iPhone e dispositivi Android.

Microsoft Designer esce dall’anteprima con 15 potenziamenti giornalieri gratuiti che possono essere utilizzati per creare o modificare immagini e design basati sull’intelligenza artificiale sia nell’app Designer che nelle app Microsoft dove è integrato tramite Copilot.

Microsoft offre la possibilità di passare a un abbonamento Copilot Pro, tramite il quale gli utenti che hanno necessità di maggiore produttività possono ricevere 100 potenziamenti al giorno.