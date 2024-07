Mancano circa 8 ore al termine delle offerte del Prime Day 2024 di Amazon. Ciò nonostante, chi non avesse ancora avuto modo di acquistare qualcosa, fa ancora in tempo ad approfittare degli sconti su un sacco di prodotti che, salvo esaurimenti delle scorte, saranno disponibili fino alle 23:59 di oggi, 17 luglio.

In questo articolo abbiamo selezionato quelle che, a nostro avviso, sono le offerte più interessanti ancora disponibili di cui tener conto, fra notebook, smartwatch, prodotti di Apple, dispositivi smart home, cuffie, smart TV e altro ancora; gli smartphone Android più scontati li trovate qui. Ecco tutto.

La selezione dei prodotti più scontati su Amazon ancora disponibili per il Prime Day 2024

Prima di dare un’occhiata alle offerte ancora valide, una premessa. Il Prime Day 2024, per chi non lo sapesse, è un evento promozionale di Amazon riservato ai clienti Prime (ci si può abbonare da qui provando il servizio per 30 giorni gratuitamente per approfittarne lo stesso, senza pagare nulla) che si concluderà alle 23:59 di oggi, 17 luglio. E visto che il tempo rimasto è poco, qui sotto vi lasciamo una lista con le offerte che a nostro parere sono le migliori occasioni da tenere in considerazione, offerte che potrebbero tuttavia durare ancor meno considerando le scorte non sempre abbondanti. Quindi, se trovate qualcosa che fa al caso vostro, non pensateci troppo.

Notebook, componenti e periferiche PC in offerta

Smartwatch e cuffie in offerta

Prodotti Apple in offerta

TV e dispositivi Amzon in offerta

Smart Home e altre offerte

Oltre alle offerte citate, sono in vigore fino alle 23:59 di oggi, 17 luglio 2024, anche tutte le altre promozioni correlate sui servizi di Amazon, come la promo per 3 mesi gratis di Kindle Unlimited e lo sconto extra del 30% sui prodotti Seconda Mano. C’è più tempo invece per approfittare dei 5 mesi gratis di Amazon Music Unlimited, valida fino alle ore 17:00 di domani, 18 luglio, ancor più tempo per la promozione che regala 3 mesi di Audible, in vigore fino alle ore 23:59 del 31 luglio.

Maggiori informazioni su queste promozioni le trovate nei link qui sopra, mentre per tutte le altre offerte del Prime Day di Amazon, potete far riferimento sulle varie pagine che seguono con i prodotti divisi per categorie.

Offerte per categoria

