Il Consiglio dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) ha approvato un nuovo regolamento che ha come obiettivo di rendere immediato e chiaro l’accesso ai contenuti dei canali del digitale terrestre.

Le normative in questione, nate da un incontro tra broadcaster e produttori di strumenti per la ricezione televisiva, sono frutto della collaborazione di entrambe le parti. Il risultato di tutto ciò è l’icona mostrata qui sotto, che sarà adottata come standard per rappresentare il punto di accesso al digitale terrestre nelle interfacce dei dispositivi.

Nuova icona per il digitale terrestre: i requisiti che i produttori dovranno rispettare

Secondo quanto sancito da AGCOM, le interfacce di TV e smart TV dovranno offrire adeguate garanzie per quanto concerne l’icona stessa. Questa, infatti, dovrà essere disponibile direttamente sulla home page delle interfacce proposte agli utenti. Le dimensioni della stessa non dovranno essere inferiori a quelle delle altre icone, di riquadri o altre soluzioni grafiche simili presenti nell’interfaccia. Infine, questa dovrà presentarsi identica su tutti i dispositivi e le interfacce utente, in modo che sia ben riconoscibile al consumatore.

A patto di rispettare questi parametri, viene poi concessa libertà d’azione per quanto riguarda un’eventuale successiva personalizzazione da parte dell’utente (sempre stando a quanto previsto delle disposizioni dell’European Media Freedom. La soluzione raggiunta è stata accolta con soddisfazione da AGCOM, secondo cui l’adozione di questo nuovo standard sarà in grado di garantire la libertà di scelta da parte dei consumatori.

Non è la prima volta che AGCOM interviene per regolamentare il digitale terrestre. Alla fine dello scorso anno, infatti, l’autorità amministrativa è intervenuta per introdurre l’obbligo da parte dei produttori di TV e smart TV di fornire un telecomando con tastierino numerico ai propri clienti.