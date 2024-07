Il team di sviluppatori di WhatsApp continua a lavorare senza sosta al miglioramento di questo servizio di messaggistica istantanea, risolvendo i bug man mano che vengono riscontrati e introducendo nuove funzionalità, il tutto con l’obiettivo di garantire agli utenti un’esperienza che possa essere sempre più ricca di possibilità di personalizzazione.

E così nelle scorse ore è stato dato il via al rilascio di una nuova versione beta dell’applicazione dedicata ai dispositivi iOS: stiamo parlando della versione 24.14.10.78.

WhatsApp Beta per iOS si aggiorna con una nuova funzione

Nei giorni scorsi è emerso che gli sviluppatori del servizio di messaggistica sono al lavoro per consentire agli utenti Android di pinnare fino a due canali, così da poterli visualizzare più rapidamente e la medesima novità pare essere in lavorazione anche per l’app iOS.

Con la versione 24.14.10.78 beta, infatti, ad alcuni utenti iOS è stata messa a disposizione la possibilità di pinnare i canali.

In virtù di questa novità, gli utenti hanno la possibilità di aggiungere canali in cima alla lista dei canali, il tutto con una limitazione fino a due canali, in modo da impedire loro di riempire la lista (l’intento degli sviluppatori è accertarsi che la sezione aggiunta rimanga utile e facilmente gestibile, consentendo agli utenti di dare priorità agli aggiornamenti più importanti senza sovraccaricare l’interfaccia). Ad ogni modo, l’attuale limitazione di due canali pinnati in seguito potrebbe anche essere modificata.

Al momento non vi sono informazioni su quando questa novità potrebbe essere messa a disposizione di tutti gli utenti attraverso la sua implementazione in una versione stabile di WhatsApp.

Se desiderate scoprire come scaricare le ultime versioni disponibili di questa applicazione di messaggistica istantanea, sia per i dispositivi Android che per quelli iOS, non vi resta altro da fare che consultare la nostra guida dedicata su come installare WhatsApp Beta.

