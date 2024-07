A giorni Apple dovrebbe rilasciare le versioni beta pubbliche di iOS 18, iPadOS 18, macOS 15 Sequoia, watchOS 11 e altri sistemi operativi, ma uno rimarrà escluso.

Il colosso di Cupertino ha confermato che Apple Vision Pro non farà parte del ciclo di beta pubblica di quest’estate, quindi la beta di visionOS 2 rimarrà un’esclusiva per gli sviluppatori.

Apple conferma che la beta di visionOS 2 sarà riservata agli sviluppatori

Il sito Web della beta pubblica di Apple conferma tutte le piattaforme che presto riceveranno versioni beta pubbliche e purtroppo Vision Pro non è tra queste.

Ciò non sorprende più di tanto, poiché in precedenza Vision Pro non ha mai fatto parte del programma beta pubblico.

C’è da dire che il visore per la realtà mista lanciato all’inizio di quest’anno non ha mai ricevuto un aggiornamento importante finora, ma solo aggiornamenti minori come visionOS 1.1, 1.2 e 1.3.

L’estate è un periodo importante per le beta pubbliche, quindi questa sembrava l’occasione giusta per Apple di aggiungere Vision Pro e visionOS 2 al programma beta pubblico, ma probabilmente la società ritiene che sia un prematuro.

Le nuove funzionalità offerte in anteprima da visionOS 2 rimarranno quindi un’esclusiva per gli sviluppatori fino al lancio pubblico previsto per l’autunno, tuttavia Apple Vision Pro non è un dispositivo mainstream.