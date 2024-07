Xiaomi, almeno finora, in questo 2024 sembra aver concentrato le proprie energie sul tablet Poco, apparentemente trascurando i suoi smartwatch. A livello ufficiale, il produttore asiatico non ha ancora speso una singola parola sui possibili successori di Smart Band 8 e Smart Band 8 Pro.

Una recente fuga di notizie, però, andrebbe a delineare quale sarebbero le principali caratteristiche di Xiaomi Smart Band 9. Un paio di giorni fa, infatti, sull’account Reddit r/miband sono apparse alcune indiscrezioni rispetto alle future smartband di Xiaomi.

Xiaomi Smart Band 9: le novità emerse

I rumors parlano di un design che non si dovrebbe discostare dalla generazione precedente del prodotto, con una forma ovale e un display da 1,62 pollici. A cambiare sarebbero le dimensioni, più contenute rispetto a Band 8 (46,53 x 21,63 x 10,95 millimetri) oltre ai materiali, con la compagnia che per il quadrante potrebbe accantonare la lega in alluminio scegliendo invece una più elegante finitura sabbiata.

Una piccola ma interessante novità legata a Smart Band 9 potrebbe essere legata al display, che dovrebbe offrire una luminosità maggiore, raddoppiando quella del precedente modello e assestandosi a 1.200 nit.

L’utente r/miband ha previsto anche buone notizie per quanto riguarda l’autonomia, con un piccolo aumento di prestazioni della batteria. Questa dovrebbe essere da 233 mAh, con un aumento di 43 mAh rispetto al passato. Tradotto in termini di utilizzo, il nuovo Smart Band 9 dovrebbe raggiungere in 9 giorni di autonomia con display attivato e 21 con schermo spento.

Altra nota positiva sembra essere un possibile miglioramento nelle rilevazioni della frequenza cardiaca e dei sensori SpO2. In tal senso, si parla di un miglioramento complessivo delle prestazioni del 10% rispetto al passato. Sul tema prezzo r/miband è stato alquanto vago, parlando di una cifra intorno ai 40 euro, mentre i colori dovrebbero essere 5 (argento, nero, blu, rosa e viola). Il passaggio alla connettività Bluetooth 5.4, infine, rappresenterebbe la proverbiale ciliegina sulla torta.

Nonostante le migliorie sembrano interessanti, va sempre tenuto conto che stiamo parlando di fughe di notizie non verificate. Con tutta probabilità, nel corso delle prossime settimane o mesi saranno rivelati dettagli più precisi riguardo Smart Band 9, inclusa una possibile finestra di lancio.