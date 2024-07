L’8 Luglio Apple ha rilasciato la terza beta per sviluppatori di iOS 18, iPadOS 18, watchOS 11, tvOS 18 e visionOS, tuttavia macOS 15 era il grande assente.

Apple ora ha rilasciato la terza versione beta per sviluppatori di macOS 15 Sequoia con la build numero 24A5289g che sostituisce la seconda build numero 24A5279h.

Tra le nuove funzionalità in arrivo su macOS Sequoia ci sono il sistema di intelligenza artificiale Apple Intelligence (che arriverà in Italia più in là), un affiancamento delle finestre più semplice ed effetti di testo in iMessage, oltre a novità relative a Safari Highlights, l’app Password, Foto, scene Freeform, mirroring iPhone e Game Porting Toolkit 2.

Con l’occasione Apple ha introdotto anche una versione beta di Game Porting Toolkit 2, in modo che gli sviluppatori di giochi possano testarla e fornire il loro feedback.

Vale la pena ribadire che è meglio evitare di installare sistemi operativi di prova o altri software beta o RC su dispositivi primari, poiché oltre ai bug c’è una piccola possibilità di perdere i dati.

I tester dovrebbero piuttosto utilizzare dispositivi secondari e assicurarsi di avere sempre sufficienti backup di eventuali dati importanti presenti sul dispositivo.