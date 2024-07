Alla fine dello scorso mese si sono fatte insistenti le voci secondo cui DAZN avrebbe lanciato un nuovo abbonamento “ridotto” dedicato agli appassionati di calcio da affiancare a quello tradizionale e in queste ore è arrivato l’annuncio ufficiale.

Ricordiamo che DAZN si è aggiudicata per i prossimi 5 anni i diritti in via esclusiva per tutti gli incontri della Serie A di calcio e, così com’è già avvenuto fino ad oggi, gli utenti potranno scegliere di abbonarsi al piano che consente di guardare per ogni giornata di campionato tutti i 10 match (il costo varia a seconda del tipo di abbonamento, con prezzi a partire da 34,99 euro al mese).

Da oggi è possibile scegliere anche il nuovo piano Goal Pass, con contenuti inclusi ridotti e un canone decisamente meno costoso.

Cosa offre DAZN con l’abbonamento Goal Pass

Il nuovo abbonamento Goal Pass offre agli utenti “Il meglio del calcio internazionale disponibile su DAZN”, in contemporanea su 1 rete domestica (fino a 2 dispositivi collegati sulla stessa rete).

Per quanto riguarda la Serie A, questo abbonamento consente agli utenti di guardare per ogni turno di campionato 3 partite (dovrebbe trattarsi di quelle che verranno trasmesse anche da SKY), oltre a tutti gli Highlights.

L’abbonamento in questione include anche la Liga EA Sports, il meglio della Liga Portugal Betclic e la UEFA Women’s Champions League.

Per quanto riguarda il prezzo di Goal Pass, DAZN offre agli utenti le seguenti tre opzioni:

pagamento in unica soluzione di 129 euro all’anno

pagamento dilazionato di 13,99 euro al mese

pagamento di 19,99 euro al mese con la possibilità di disdire con un preavviso di 30 giorni

Se abbiamo stuzzicato la vostra curiosità e desiderate approfittare della nuova offerta di DAZN (o di uno degli altri piani in abbonamento già disponibili) non vi resta altro da fare che cliccare sul seguente link che vi porterà sul sito ufficiale:

ABBONATI ad uno dei pacchetti di DAZN