Il pagamento dei bolli auto e degli avvisi PagoPa è oggi possibile anche alle casse dei supermercati Despar Nord, una rete di oltre 250 punti vendita a insegna Despar, Eurospar e Interspar in Lombardia, Emilia Romagna e Triveneto.

La novità, in grado di rendere molto più agevole il pagamento di tali oneri, è frutto di un’intesa tra la Despar Nord (Aspiag Service srl) e Nexi, che presta in tal modo la piattaforma tecnologica per garantire il versamento di bolli auto e avvisi direttamente da un unico terminale Pos dedicato e collegato con il nodo PagoPa.

Il servizio, disponibile durante tutto l’orario di apertura dei negozi, permetterà pertanto ai clienti dei supermercati di pagare i propri bollettini mediante le carte di credito e di debito.

Particolarmente soddisfatte le parti coinvolte nel progetto, con il direttore marketing di Despar Nord, Mauro Muraro, che ha recentemente dichiarato in un’intervista come porre al centro i clienti e le loro esigenze sia da sempre una prerogativa delle strategie di crescita del brand. L’iniziativa – prosegue il direttore – permette di implementare l’esperienza di acquisto nei nostri punti vendita, aggiungendo un’ulteriore componente di servizio alla propria offerta.

Identica soddisfazione è stata espressa da Alessandro Viola, head of corporate sales di Nexi, secondo cui tale partnership permette di muovere un altro passo nel percorso di digitalizzazione dei punti vendita in Italia, continuando a supportare la modernizzazione del Paese mediante i digital payments.

Come funziona il pagamento di avvisi PagoPa e bollo auto in Despar

Per rendere il servizio ancora più intuitivo e immediato nei confronti della propria clientela, Despar ha riepilogato in che modo sia possibile pagare gli avvisi PagoPa e il bollo auto nelle proprie casse.

Proviamo a riepilogare brevemente i punti principali di tale guida.