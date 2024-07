Annuncio importante quest’oggi per il gruppo Stellantis, nella fattispecie con riguardo al marchio Peugeot: la Casa del Leone — una delle prime a credere fermamente nell’utilità dell’intelligenza artificiale a bordo di un’auto — ha ufficializzato l’integrazione di serie di ChatGPT su tutti i modelli che ne compongono la gamma.

ChatGPT di serie su tutte le nuove Peugeot

Già agli inizi dello scorso anno, nel dettagliare i propri piani per il futuro, Peugeot aveva parlato dell’utilità dell’intelligenza artificiale al servizio degli strumenti che — di lì a tre anni — sarebbero stati integrati nell’i-Cockpit di tutte le sue vetture. Adesso quei discorsi assumono contorni decisamente più concreti: il costruttore transalpino ha deciso di rendere ChatGPT standard su tutta la sua gamma, così da migliorare le interazioni con l’assistente vocale attivato dal noto comando “OK PEUGEOT”.

Questa nuova fase si apre dopo un progetto pilota in cui Peugeot ha coinvolto oltre 10.000 clienti per raccoglierne i preziosissimi feedback. I test hanno evidentemente prodotto i risultati sperati, inducendo così il costruttore ad introdurre ChatGPT in tutti i suoi modelli di ultima generazione dotati di comandi vocali. La lista dei modelli che beneficeranno della novità in discorso include: Nuovo 208, Nuovo 2008, Nuovo 308, Nuovo 308 SW, Nuovo 408, Nuovo 508, Nuovo 508 SW, Nuovo RIFTER, Nuovo TRAVELLER, Nuovo PARTNER, Nuovo EXPERT; entro la fine dell’anno sarà il turno anche di Nuovo 3008 e Nuovo 5008.

Disponibilità e lingue supportate

L’annuncio di Peugeot pone l’accento sul fatto che l’integrazione di ChatGPT — con tutti i conseguenti vantaggi — avverrà in tutta Europa e più precisamente in 17 mercati in 12 lingue diverse. Già a partire da oggi, ChatGPT sarà disponibile tramite aggiornamento OTA (dunque senza necessità di passare dal concessionario) in: Germania, Austria, Spagna, Francia, Italia, Portogallo, Regno Unito. Tra poche settimane, vale a dire entro la fine del mese di luglio, sarà la volta di: Danimarca, Irlanda, Norvegia, Svezia, Svizzera, Belgio, Lussemburgo, Paesi Bassi, Polonia e Repubblica Ceca.

È bene precisare che “ChatGPT è disponibile come parte del pacchetto Connect Plus o per i clienti che hanno acquistato la propria PEUGEOT prima della sua introduzione, come funzionalità su richiesta”.

Quali vantaggi nell’utilizzo di tutti i giorni

L’integrazione dell’intelligenza artificiale generativa di OpenAI è stata espressamente pensata da Peugeot al preciso scopo di migliorare le capacità del PEUGEOT i-Cockpit di rispondere alle richieste fatte dagli utenti tramite comandi vocali. Già, perché ChatGPT è in grado di rispondere a un’ampia gamma di domande complesse e ha la capacità di seguire una conversazione. Insomma, che stiate cercando informazioni sui luoghi da visitare nelle mete dei vostri viaggi, o per rendere il tragitto più divertente con qualche forma di intrattenimento, ChatGPT saprà come rispondervi.