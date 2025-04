Nonostante sia ancora in vigore il volantino “Le sorprese di primavera”, di cui qui trovate una selezione di prodotti scontati, Unieuro nelle scorse ore ha messo altra carne al fuoco proponendo una sorta di No IVA su TV, telefonia, informatica e audio. La promozione si chiama Unieuro Specials Tech e propone lo sconto extra del 18,04% (equivale allo scorporo dell’IVA) su un sacco di prodotti, di cui qui sotto trovate un elenco dei più interessanti e convenienti.

Le migliori offerte del No IVA Unieuro Specials Tech

C’è tempo fino a lunedì 14 aprile per approfittare degli sconti della promozione Unieuro Specials Tech. Bisogna sapere che sono validi solo per gli ordini con consegna a domicilio con una spesa minima di 199 euro (anche cumulativa), e i prezzi finali con lo sconto extra del 18,04% menzionato (oltre a vederli nell’elenco che segue), sono visibili direttamente nel carrello. A seguire trovate una selezione di quelli che a nostro avviso sono i prodotti tech che vale la pena prendere in considerazione. Per inciso, considerando che la spesa minima di 199 euro è cumulativa, abbiamo riportato anche i prezzi scontati dei prodotti che, presi singolarmente, non raggiungono tale soglia.

Smartphone, smartwatch e prodotti audio in offerta

Notebook e informatica in offerta

Smart TV in offerta

Tutte le altre offerte incluse nella promozione Unieuro Specials Tech le trovate nel link che segue, offerte che vi ricordiamo essere in vigore fino a lunedì 14 aprile compreso.

