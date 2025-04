Prende il via quest’oggi una nuova iniziativa promozionale di Aliexpress, dedicata al periodo della Pasqua: la nuova campagna mette a disposizione sconti fino al 60% validi fino alle 23:59 del 20 aprile 2025, e come spesso capita offre una serie di coupon da abbinare. Vediamo come funzionano le offerte e come approfittarne.

Aliexpress lancia le offerte di Pasqua: fino al 60% di sconto e coupon

Il colosso dell’e-commerce propone sconti su tantissimi prodotti, tech e non, ma anche alcuni coupon esclusivi che consentono di abbassare ulteriormente i prezzi: come sempre, i coupon non sono illimitati, ma potete riscattarli in qualunque momento per poi scegliere successivamente se e quando utilizzarli. Il nostro consiglio è quello di riscattarli subito, così da metterli da parte e non rimanere senza in caso di acquisto.

I coupon sono i seguenti:

coupon ITAS3 : 3 euro di sconto su un acquisto minimo di 29 euro

: di sconto su un acquisto minimo di 29 euro coupon ITAS6 : 6 euro di sconto su un acquisto minimo di 49 euro

: di sconto su un acquisto minimo di 49 euro coupon ITAS12 : 12 euro di sconto su un acquisto minimo di 89 euro

: di sconto su un acquisto minimo di 89 euro coupon ITAS20 : 20 euro di sconto su un acquisto minimo di 159 euro

: di sconto su un acquisto minimo di 159 euro coupon ITAS30 : 30 euro di sconto su un acquisto minimo di 239 euro

: di sconto su un acquisto minimo di 239 euro coupon ITAS40 : 40 euro di sconto su un acquisto minimo di 329 euro

: di sconto su un acquisto minimo di 329 euro coupon ITAS50: 50 euro di sconto su un acquisto minimo di 459 euro

Come detto, i coupon sono proposti in quantità limitata. Tra i termini e le condizioni possiamo inoltre leggere che ogni singolo codice può essere usato solo una volta per ciascun utente, che non sono validi per i prodotti virtuali e che non possono essere sfruttati in combinazione con altre promozioni. Inoltre, i codici non possono essere utilizzati con i prodotti della categoria smartphone e telefoni cellulari e con alcuni prodotti specifici.

Insieme ai coupon, da riscattare in ogni momento e da aggiungere nel campo dedicato all’interno del carrello in fase di acquisto, sono disponibili su Aliexpress una serie di offerte che regalano sconti fino al 60%, anche sui prodotti tech. Volete qualche esempio? Ecco alcune delle proposte tech più interessanti a disposizione sul sito, molte delle quali spedite dall’Europa: troviamo console da gaming, robot aspirapolvere e lavapavimenti, mini PC, cuffie wireless, occhiali smart e tanto altro. Dove possibile, è già stato considerato il coupon migliore.

Queste erano solo alcune delle offerte disponibili con l’iniziativa di Pasqua di Aliexpress, accessibili fino alle 23:59 del 20 aprile 2025. Se volete consultare tutti gli sconti proposti dal sito non vi resta che seguire il link qui in basso. Vi ricordiamo che sul Google Play Store e su App Store è disponibile l’app, scaricabile gratuitamente.