A una settimana all’inizio del Prime Day, l’evento di 48 ore che offre agli iscritti al programma di Amazon la possibilità di accedere a decine di migliaia prodotti scontati, alcuni produttori hanno deciso di giocare d’anticipo, proponendo sconti decisamente importanti. Succede quindi che SwitchBot, brand specializzato nella smart home con un occhio di riguardo per il retrofitting, applichi gli stessi prezzi che troverete al Prime Day.

A partire da oggi infatti è possibile ottenere le medesime offerte che saranno disponibili in occasione del Prime Day, con una sola differenza: mentre il 16 e 17 luglio i prezzi saranno scontati immediatamente, fino al 15 luglio sarà necessario combinare i coupon presenti nella pagina con un coupon aggiuntivo che trovate a fine pagina, il quale aggiunge un ulteriore 5% di sconto. Alla fine il risparmio massimo ottenibile è del 40%.

SwitchBot S10

È un robot aspirapolvere dotato di potenza di aspirazione di 6.500 Pa e mocio rotante per pulire completamente i pavimenti. Utilizza la tecnologia RinseSync per pulire i moci durante il lavaggio, per evitare di trascinare lo sporco per la casa a tutto vantaggio della pulizia finale.

Può contare su una base di raccolta della polvere, ma anche dell’acqua sporca proveniente dal lavaggio dei panni e si occupa di riempire il serbatoio di acqua pulita del robot. È inoltre capace di asciugare i moci al termine delle operazioni, per evitare la formazione di muffe e batteri. Nella confezione di vendita è presente anche il kit per collegare il sistema allo scarico e a un rubinetto dell’acqua, che rende questo robot completamente autonomo.

Offerta Prime Day: Il prezzo standard è di 1.099 euro ma dal 9 al 15 luglio utilizzando il coupon presente nella pagina Amazon e il codice sconto 5OFFYCPDSB, potete pagarlo solo 799,99 euro. Il 16 e 17 luglio non sarà necessario utilizzare alcun codice per ottenere questo prezzo. Acquista SwitchBot S10 su Amazon

SwitchBot Lock Pro

Chi è alla ricerca di un dispositivo retrofitting guarderà con interesse a SwitchBot Lock Pro, proposta nel bundle che include, oltre alla serratura, anche il tastierino e l’Hub Mini con supporto a Matter. È compatibile con la quasi tutte le serrature europee, italiane incluse, permettendo di aprire e chiudere le porte senza dover utilizzare la chiave.

Potete controllarne l’apertura con lo smartphone, ma anche con il tastierino che consente di impostare codici numerici (anche temporanei), usare l’impronta digitale e tag NFC. Tutto può essere gestito tramite la companion app, dalla durata dei codici all’invio di notifiche al proprietario. È compatibile con i classici ecosistemi smart home, inclusi quelli con controlli vocali. L’installazione e la configurazione richiedono un semplice cacciavite, non è necessario forare la porta o il muro.Non servono fori sulla porta. Maggiori dettagli nella nostra recensione completa.

Offerta Prime Day: Per il Prime Day potete acquistare SwitchBot Lock Pro a 177,99 euro invece di 239,99 euro, in bundle con il tastierino e l’hub Matter. Fino al 15 luglio dovrete usare il coupon presente nella pagina e aggiungere il codice 5OFFYCPDSB.

SwitchBot Universal Remote

Quanto volte vi è capitato di cercare il telecomando del condizionatore, quello del ventilatore o della TV senza riuscire a trovare quello corretto? La risposta a tutti questi problemi è SwitchBot Universal Remote un telecomando programmabile universale. È necessario avere un hub, meglio se con il supporto a Matter per controllare anche i dispositivi che utilizzano questo standard, e potrete controllare anche parecchi dispositivi SwitchBot.

Offerta Prime Day: Potete acquistare SwitchBot Universal Remote sullo store ufficiale dal 9 al 15 luglio a 48,99 euro invece di 69,99 euro utilizzando il coupon presente nella pagina e il codice 5OFFYCPDSB. Il 16 e 17 luglio potete ottenere lo stesso prezzo semplicemente usando il codice sconto nella pagina.

SwitchBot Curtain 3

Sempre in tema di retrofitting ecco SwitchBot Curtain 3, una soluzione per motorizzare tende già esistenti, sia con binari a “I” e “U” che per le classiche tende a bastone. Può gestire tende del peso massimo di 15 Kg ed è compatibile anche con Alexa, Google Home e Siri.

Si installa e configura in pochi minuti e con il sensore di luminosità potete creare delle automazioni per chiuderla quando c’è troppo sole. Se poi avete un termometro SiwtchBot potete azionarle quando fa troppo caldo, per mantenere più fresca la stanza. E con il pannello solare opzionale non dovrete più nemmeno ricordarvi di ricaricare la batteria interna, peraltro dotata di un’ottima autonomia.

Offerta Prime Day: Potete acquistare SwitchBot su Amazon a 62,99 euro invece di 89,99 con il coupon nella pagina e il codice sconto 5OFFYCPDSB.

SwitchBot Mini Robot K10+

Se avete una casa di piccole dimensioni, o se magari state cercando un robot in grado di pulire un piano diverso da quello dove vivete (ad esempio quello con cantina, lavanderia e garage) SwitchBot K10+ è la soluzione perfetta. A differenza dei robot tradizionali raggiunge anche gli spazi più ristretti e si infila praticamente ovunque.

Ha una buona autonomia e una base di svuotamento che raccoglie la polvere senza che dobbiate farlo voi. Vi basterà vuotare il sacco dello sporco ogni 2-3 mesi, a seconda delle dimensioni dell’ambiente da pulire. Maggiori dettagli nella nostra recensione.

Offerta Prime Day: Potete acquistare SwitchBot K10+ su Amazon a 299,99 euro invece di 399,99 euro con il coupon nella pagina e il codice 5OFFYCPDSB.

Offerte per categoria

Informazione Pubblicitaria