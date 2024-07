Su App Store è stato di recente reso disponibile un nuovo aggiornamento per la versione iOS di WhatsApp, ovvero la build 24.13.79. La novità più sostanziale legata a questa versione è la funzione che permette di inoltrare messaggi e contenuti di vario tipo sui canali.

Questa implementazione permette ai proprietari di canali di condividere, in modo semplice e rapido, tanto messaggi quanto file come foto, GIF e video. Nello screenshot pubblicato dal sito WABetaInfo che pubblichiamo qui sotto, viene mostrato come WhatsApp intende gestire questo nuovo sistema di condivisione.

Canali WhatsApp: la condivisione di contenuti velocizza la gestione

Come è possibile apprezzare dall’immagine, il sistema di inoltro di messaggi e contenuti è alquanto intuitivo. Stiamo infatti parlando di un sistema appositamente progettato per fornire un’esperienza di condivisione dei contenuti più efficiente rispetto al passato, garantendo aggiornamenti tempestivi per i canali, con la conseguente riduzione di tempo e sforzo finora richiesti per preparazione e caricamento dei contenuti.

Gli utenti che non notano questa implementazione sulla propria app non devono comunque preoccuparsi. L’aggiornamento, infatti, dovrebbe avvenire gradualmente e interessare la totalità dell’utenza nel corso delle prossime settimane. Per poter accedere il prima possibile alla nuova modalità di condivisione sui canali è consigliato visionare periodicamente la pagina sull’App Store dedicata a WhatsApp, aggiornando quando possibile la stessa.

WhatsApp, applicazione facente parte della piattaforma Meta, sembra aver grande attenzione nei confronti dell’ambiente Apple. Di recente, per esempio, è stato presentato un aggiornamento con un’interessante novità per gli utenti di iPad mentre, qualche settimana fa, si è parlato di un update che introduceva la condivisione di foto e video in HD di default.