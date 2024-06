Continuiamo a seguire con grande interesse il lavoro senza sosta del team di sviluppatori di WhatsApp volto al miglioramento di questo popolare servizio di messaggistica istantanea multi-piattaforma, ciò attraverso la risoluzione dei bug riscontrati dagli utenti e l’introduzione di nuove funzioni, il tutto con l’obiettivo di garantire un’esperienza che possa essere sempre più piacevole e ricca di possibilità di personalizzazione.

E così come frutto di tale incessante lavoro nelle scorse ore è arrivata una nuova versione dell’applicazione dedicata ai dispositivi basati su iOS: stiamo parlando della release 24.12.78.

Come impostare la qualità HD dei media su WhatsApp per iPhone

Stando a quanto è possibile apprendere dal chagelog ufficiale, con questa versione inizia ad essere messa a disposizione di tutti gli utenti una funzionalità di cui si è già parlato nelle scorse settimane: ci riferiamo alla possibilità di impostare come predefinita la qualità HD per le immagini e i video condivisi.

Per sfruttare tale nuova possibilità è sufficiente andare nel menu delle Impostazioni, quindi entrare nella sezione Spazio e dati e selezionare Qualità caricamento media (ove si trovano le due opzioni Qualità standard e Qualità HD).

La scelta dell’opzione di qualità standard consente la condivisione dei contenuti multimediali più velocemente con file di dimensioni inferiori mentre l’opzione in alta qualità garantisce che foto e video siano condivisi con un più elevato livello di fedeltà, preservando i dettagli importanti. C’è da precisare che per mantenere la qualità originale, gli utenti devono condividere foto e video come documenti.

Nel corso dei prossimi giorni questa novità dovrebbe essere disponibile per tutti gli utenti iOS.

Sempre nel changelog si fa riferimento tra le novità di tale update all’aumento fino a 60 secondi della durata dei video e degli audio nello stato.

Potete scaricare WhatsApp per iOS dall’App Store seguendo questo link.

Se invece desiderate scoprire come scaricare le ultime versioni disponibili di questa applicazione di messaggistica, sia per i dispositivi Android che per quelli iOS, non vi resta altro da fare che consultare la nostra guida dedicata su come installare WhatsApp Beta.

Per restare aggiornati su tutte le novità, seguiteci sul nostro canale ufficiale su WhatsApp