Il team di sviluppatori di WhatsApp continua a lavorare senza sosta al miglioramento di questo popolare servizio di messaggistica istantanea, introducendo nuove funzioni e risolvendo i bug man mano che vengono riscontrati dagli utenti, il tutto con l’obiettivo di garantire un’esperienza che possa essere sempre più ricca di possibilità di personalizzazione.

E così nelle scorse ore è stato dato il via al rilascio di un nuovo aggiornamento dell’applicazione beta dedicata ai dispositivi basati su iOS: stiamo parlando della versione 24.13.10.74.

WhatsApp porta una novità su iPad

Lo scorso anno è emerso che il team di WhatsApp stava lavorando sulle schede per le community all’interno dell’elenco delle conversazioni, il tutto con l’obiettivo di consentire agli utenti di organizzare i propri gruppi e navigare tra essi visualizzando tutte le comunità in una nuova barra degli strumenti nella parte superiore dell’elenco (ciò sia su iPhone che su iPad).

Questo tipo di organizzazione è stato poi messo da parte ma con la versione 24.13.10.74 beta è stata messa a disposizione di alcuni utenti su iPad una scheda dedicata alle comunità:

Il team di sviluppatori con questa novità va a ridurre le limitazioni relative alle comunità su iPad, che è considerato un dispositivo collegato.

Grazie a tale nuova scheda gli utenti su iPad possono gestire le proprie community e navigare tra di esse o anche crearne di nuove. In sostanza, il miglioramento dell’esperienza offerta è evidente, non essendo necessario usare il dispositivo principale.

Al momento non vi sono informazioni su quando questa novità potrebbe essere messa a disposizione di tutti gli utenti attraverso la sua implementazione in una versione stabile dell’applicazione.

Se desiderate scoprire come scaricare le ultime versioni disponibili di questa app di messaggistica, sia per i dispositivi Android che per quelli iOS, non vi resta altro da fare che consultare la nostra guida dedicata su come installare WhatsApp Beta.

Per restare aggiornati su tutte le novità, seguiteci sul nostro canale ufficiale su WhatsApp