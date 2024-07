Tesla ha iniziato a contattare alcuni dei primi proprietari di veicoli Cybertruck per avvisarli che la casa automobilistica farà un intervento sul sistema di trasmissione del loro pick-up elettrico.

Alla prossima visita di assistenza di alcuni proprietari selezionati, Tesla sostituirà gratuitamente una delle sue unità di trasmissione facenti parte del powertrain.

Tesla afferma che sostituirà uno dei motori con uno più “efficiente e affidabile”, ma l’azienda non specifica quale verrà rimpiazzato e nemmeno quanti veicoli riceveranno il nuovo motore.

La casa automobilistica di Elon Musk afferma che l’operazione è parte di uno studio sui primi Cybertruck e chiarisce che l’attuale unità di propulsione non mette a repentaglio la sicurezza.

Tesla sostituirà un motore dei Cybertruck già venduti per problemi?

Potrebbe essere che Tesla abbia messo a punto qualche ottimizzazione tenendo conto delle recensioni dei primi Cybertruck, ma i maliziosi potrebbero pensare che la Casa abbia riscontrato un problema con la trasmissione esistente.

È noto che la casa automobilistica statunitense spesso lancia veicoli incompleti e li aggiorna dopo il lancio, infatti il Cybertruck non ha nemmeno tutte le funzionalità ADAS con cui è stato venduto, tuttavia un’iniziativa del genere è alquanto insolita e non è mai stata intrapresa neanche da Tesla. Nelle prossime settimane probabilmente emergeranno dei dettagli in merito.