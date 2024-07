Il Cybertruck di Tesla continua a far parlare di sé ma, questa volta, lo fa per una notizia molto particolare: l’innovativo veicolo di Elon Musk ha infatti ispirato un mini-PC che era stato mostrato qualche tempo fa da Xyber al Computex, e che ora sembra essere in procinto di diventare realtà.

La compagnia che sta lavorando allo sviluppo del PC Cybertruck ha infatti confermato di aver lanciato una campagna di crowdfunding su Indiegogo, sebbene il prezzo effettivo di acquisto rimanga ancora ignoto.

Quello che è invece risaputo è che il PC – la cui estetica è chiaramente ispirata al veicolo di Tesla – sarà dotato di AMD Ryzen 7 8845 HS APU, un processore Zen 4 con grafica RDNA 3, e che sarà disponibile anche con Ryzen 7 7840GS. Ovvero, stessa APU, ma con il 60% di velocità in più rispetto al RDNA. Supporterà inoltre fino a 64 GB di memoria DDR5 e fino a 4TB di archiviazione SSD.

Il PC include inoltre numerose porte:

USB 3.1 Gen 1 port (Type A)

0 Type-C (USB3.1 GEN1) x 2

HDMI 2.1 output

2-in-1 Audio Jack

5*2.5mm DC-in jack.

Caratteristiche tecniche a parte, quello che stupisce ancor di più del PC è il suo design. L’XPC include infatti tutti i principali elementi di una vera e propria auto, comprese le portiere apribili e il cofano sul retro, le luci frontali e quelle posteriori che, ben inteso, si accendono nel momento in cui il PC è in funzione, per segnalare la sua operatività…