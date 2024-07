L’umile editor di testo di Microsoft ottiene una funzionalità premium. Il Blocco note (Notepad) ora integra il controllo ortografico che l’azienda di Redmond rende disponibile per tutti gli utenti Windows 11.

Il Blocco note di Windows è apparso per la prima volta nel 1983 e fino agli ultimi anni è rimasto pressoché invariato. I primi aggiornamenti sono arrivati con Windows 10 nel 2018 e con l’arrivo di Windows 11 nel 2021, Microsoft ha introdotto altre nuove funzionalità come la modalità scura, il salvataggio automatico/ripristino della sessione e una nuova interfaccia a schede per la gestione di più file.

Ora il colosso tecnologico ha integrato un correttore ortografico che dopo i test iniziati a marzo è finalmente in rilascio per tutti gli utenti Windows 11.

L’app Blocco note ottiene il controllo ortografico integrato

In caso di errore ortografico la parola incriminata verrà sottolineata dalla classica linea rossa frastagliata, in quanto il controllo ortografico è abilitato per impostazione predefinita nella versione aggiornata dell’app Blocco note.

L’app permette di attivare/disattivare il controllo ortografico e di controllare le funzioni di correzione automatica, inoltre consente di disattivare il controllo ortografico per i file che utilizzano estensioni di file di risorse comuni.

A marzo Microsoft ha confermato che rimuoverà definitivamente WordPad da Windows 11 a partire dalla versione 24H2, il prossimo importante aggiornamento per il sistema operativo Microsoft che diventerà ampiamente disponibile intorno a settembre.