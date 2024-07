Cresce sempre più l’attesa da parte degli utenti nei confronti del Prime Day, previsto rispettivamente per le giornate del 16 e 17 luglio, con diverse offerte ad accesso anticipato come la promozione di Music Unlimited, 3 mesi di Audible e Kindle Unlimited. Nel frattempo Amazon Italia propone Nintendo Switch (modello OLED) nella sua speciale edizione Mario in colorazione Rossa ad un prezzo davvero da non perdere: scopriamone insieme i principali dettagli.

Nintendo Switch OLED: caratteristiche e dettagli dell’edizione Speciale

Partiamo prima di tutto dallo schermo OLED, che rappresenta a tutti gli effetti il principale punto di differenza con la precedente versione della console, con 7 pollici di diagonale che assicurano una visione ottimale per tutti i videogiochi recentemente usciti sulla console, migliorando il contrasto e la resa cromatica rispetto al precedente display LCD.

Nintendo Switch OLED presenta una memoria interna da 64 GB, utile per scaricare i videogiochi in formato digital delivery, direttamente dal Nintendo eShop. Grazie alla versatilità ibrida di Nintendo Switch è possibile giocare in tre distinte modalità, in base alle preferenze del singolo giocatore: si parte dalla modalità TV con la Switch all’interno dell’apposito dock, che permette di giocare comodamente su un televisore.

In alternativa è possibile giocare in modalità portatile, servendosi dei due Joy-con appositamente inseriti negli slot laterali della console. Grazie allo stand regolabile è infine possibile giocare in modalità da tavolo con i Joy-con separati, consentendo sessioni in multiplayer con i propri amici o famigliari.

La caratteristica unica di questa speciale edizione Mario, assieme alla colorazione Rossa, risiede nella silhouette del baffuto idraulico italo-americano di Nintendo, visibile in corrispondenza del lato posteriore della console.

Per chi fosse interessato, Nintendo Switch (modello OLED) in edizione speciale Mario è disponibile al minimo storico al prezzo di 299 euro, con circa 50 euro di risparmio rispetto al prezzo medio degli ultimi mesi.

Acquista Nintendo Switch (modello OLED) in edizione speciale Mario a 299€