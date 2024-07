Con il mese di luglio che ci porta nel vivo dell’estate, Xiaomi ha deciso di lanciare una nuova promozione particolarmente ricca: stiamo parlando dell’iniziativa Xiaomi Smart Summer, disponibile sullo shop online ufficiale del produttore con sconti, offerte a tempo, bundle e non solo. Scopriamo insieme come funziona la proposta della casa cinese e come approfittarne.

Tantissime offerte tech con la Xiaomi Smart Summer

L’iniziativa Xiaomi Smart Summer è valida fino alle 9:59 del 18 luglio 2024 per quanto riguarda il Round 1, ma proseguirà almeno per tutto il mese di luglio: lo si può dedurre anche dalla validità dell’extra sconto, che si può aggiungere agli altri fino alle 9:59 del 31 luglio e che sale con l’aumentare della spesa finale. In cosa consiste? Con una spesa di almeno 99 euro si può ottenere direttamente nel carrello uno sconto di 10 euro, con una spesa di almeno 199 euro si sale a 20 euro di sconto e con una spesa di almeno 299 euro si arriva fino a 30 euro di sconto.

Questi ribassi sono sfruttabili sulla maggior parte del catalogo online, ad eccezione di alcuni prodotti delle serie Xiaomi Robot Vacuum, Xiaomi TV A e Xiaomi TV A Pro, e dei dispositivi Android Redmi Note 12, Redmi Note 12 Pro+, Redmi 13, Redmi Pad Pro e Redmi A3.

Oltre a questi sconti basati sugli importi spesi, sul sito mi.com sono disponibili le offerte Daily Picks, valide solo per poche ore (o fino a esaurimento). Quest’oggi, ad esempio, sul sito sono disponibili alcuni dispositivi Android, affiancati da (prezzi già ribassati):

Xiaomi anticipa già quali saranno i prodotti in offerta lampo per i prossimi giorni, e troviamo citati Xiaomi Smart Air Purifier 4, Xiaomi Robot Vacuum T12, Xiaomi Buds 3 Star Wars Edition Stormtrooper e tanto altro. Fate sempre attenzione alle indicazioni riguardanti la validità degli sconti sul sito. La casa cinese propone con alcuni dei suoi prodotti alcuni bundle a prezzi scontati, che consentono di portarsi a casa ad esempio Xiaomi Smart Band 8 a 19,99 euro, Xiaomi LCD Writing Tablet 13,5″ a 14,99 euro, Redmi Buds 4 Active a 14,99 euro e Redmi Buds 5 Pro a 49,99 euro.

Tra le tante altre offerte a disposizione sullo shop online di Xiaomi per questa prima parte della Xiaomi Smart Summer, possiamo segnalarvi (prezzi già ribassati con l’extra sconto):

Queste erano solo alcune delle offerte attualmente disponibili sullo shop online ufficiale di Xiaomi. Per scoprire tutte le proposte della Xiaomi Smart Summer, il cui Round 1 è valido fino alle 9:59 del 18 luglio 2024, potete seguire il link qui in basso. Siete riusciti a trovare ciò che stavate cercando?

Tutte le offerte Xiaomi Smart Summer