MediaWorld ripropone una delle sue iniziative più interessanti, questa volta fino al 7 luglio 2024: si tratta di Sconto Subito, una promozione valida online e nei negozi sparsi per l’Italia che consente di approfittare di un ribasso immediato del 20% su tantissimi prodotti. Vediamo come funziona e come sfruttarla al meglio.

Sconto Subito è tornato: 20% di ribasso da MediaWorld!

In questo caso l’iniziativa Sconto Subito di MediaWorld si concentra su TV, condizionatori (fissi e portatili) e grandi elettrodomestici (frigoriferi, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, congelatori, cantinette, microonde, forni, piani cottura, cappe), e offre uno sconto immediato del 20% su una spesa di almeno 399 euro. Il ribasso viene applicato direttamente nel carrello una volta raggiunta la soglia (è possibile acquistare anche più prodotti per superarla) e risulta accessibile per tutti i prodotti disponibili (online e in negozio) con alcune eccezioni: lo sconto non può essere sfruttato sui prodotti già presenti nella promozione “EUROGOOL”, sulle TV a marchio Sony, sui grandi elettrodomestici Miele, SMEG linea FAB e sui ricondizionati.

Fatte queste premesse, è arrivato il momento di scoprire alcuni modi per sfruttare al meglio lo sconto del 20% di Sconto Subito tramite il sito MediaWorld. Soffermandoci in particolare sulle smart TV del catalogo, vi segnaliamo in particolare (i prezzi sono già stati scontati del 20%):

Questi sono solo alcuni esempi su come approfittare dello Sconto Subito di MediaWorld, valido online e nei negozi fino al 7 luglio 2024. Se volete dare un’occhiata a tutti i prodotti compatibili con lo sconto del 20% potete seguire il link qui in basso. Siete riusciti a trovare qualcosa di vostro interesse?

