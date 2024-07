Nella giornata di oggi, 1° luglio 2024, MediaWorld ha lanciato una nuova campagna promozionale a tema Europei di calcio. Si chiama Eurogoool, un nuovo volantino ricco di offerte tech di cui in questo articolo trovate una selezione e le informazioni da sapere per approfittarne.

Le migliori offerte della promo Eurogoool di MediaWorld

Si tratta di una promozione disponibile per tutti, anche per chi non è iscritto al programma fedeltà di MediaWorld. Eurogoool è in vigore da oggi, fino a domenica 7 luglio 2024 e, salvo eventuali esaurimenti delle scorte, questi sono i prodotti tech più interessanti da prendere in considerazione.

iPhone, smartwatch e cuffie in offerta

Notebook e periferiche PC in offerta

TV e soundbar in offerta

Oltre a questi prodotti in sconto, ce ne sono molti altri in offerta con la promozione di MediaWorld Eurogoool, che ricordiamo essere in vigore fino a domenica 7 luglio 2024.

Tutti i prodotti scontati per la promozione MediaWorld Eurogoool

