Acquistare su Amazon è per i clienti italiani ancora più semplice. Bancomat S.p.A., infatti, ha annunciato la possibilità di utilizzare il proprio servizio di pagamento mobile BANCOMAT Pay® per fare acquisti su Amazon.

BANCOMAT Pay su Amazon: come funziona

BANCOMAT Pay® è un servizio di pagamento semplice, rapido e sicuro. Da oggi (il metodo di pagamento è già inserito nell’elenco di quelli supportati da Amazon) è possibile aggiungere BANCOMAT Pay® tra i metodi di pagamento e per completare l’acquisto è sufficiente confermare o inserire il numero di cellulare associato all’account. Per ogni acquisto, quindi, serve solamente avere a disposizione il proprio smartphone. Tutte le transazioni, spiega Bancomat S.p.A. nel comunicato di presentazione di questa novità, sono protette dalla tecnologia back-end di Amazon.

Per aggiungere BANCOMAT Pay® tra i metodi di pagamento del proprio portafoglio Amazon (in alternativa si può selezionare questo metodo durante il checkout) bisogna scaricare l’omonima app, seguire la procedura di attivazione del servizio, collegarlo al conto bancario e, tramite la password monouso ricevuta durante la configurazione, completare la procedura. Quando si clicca su Acquista ora su Amazon si riceverà una notifica sull’app BANCOMAT Pay® per approvare il pagamento e visualizzare il riepilogo al termine della procedura. Inoltre questo metodo di pagamento è utilizzabile anche per sottoscrivere l’abbonamento ad Amazon Prime.

Attualmente, quindi, su Amazon si può pagare con BANCOMAT Pay®, carte di credito e di debito, carte prepagate, conti correnti con addebito diretto SEPA, in contanti (presso alcuni punti vendita), a rate (solamente per ordini idonei), finanziamento (con Cofidis CreditLine) e buoni regalo.

Leggi anche: Amazon regala un buono sconto, perfetto per il Prime Day in arrivo: come ottenerlo