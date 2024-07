Che siate soliti utilizzare un Mac o un PC, usando un computer avrete sicuramente ben presente il Cestino: si tratta di quel luogo in cui vanno a finire tutti i file che decidete di eliminare dal vostro dispositivo, in attesa di essere completamente rimossi. Lo strumento infatti non elimina immediatamente i file che avete selezionato, ma li conserva qualora doveste cambiare idea, almeno finché non doveste decidere di salutarli una volta per tutte.

Una nuova applicazione per Mac, attualmente in versione Beta, si prefigge l’obbiettivo di aiutarvi nella gestione del Cestino con alcune simpatiche animazioni a corredo; scopriamo insieme Bananabin.

Bananabin vi avviserà quando è il momento di svuotare il Cestino del vostro Mac

Per quel che concerne l’utilizzo del Cestino esistono diverse tipologie di approcci differenti, ci sono utenti che lo svuotano ogni volta che lo utilizzano per eliminare un file, c’è chi magari pianifica una pulizia con una determinata cadenza, o ancora c’è chi non lo svuota praticamente mai, accumulando giga e giga di dati finché l’esaurimento dello spazio di archiviazione non li costringe a svuotarlo.

Bananabin è una nuova applicazione per Mac che vuole andare incontro principalmente all’ultima categoria di utenti appena menzionata, o comunque a tutti coloro che non prestano particolare attenzione al Cestino; il software permette all’utente di impostare una soglia a partire dalla quale essere avvisati della necessità di svuotare la componente in questione.

Ma come viene avvisato l’utente Mac da Bananabin? L’app invia qualche tipo di notifica? Non proprio, date un’occhiata alla GIF qui sotto.

Come potete notare, il software mostra delle mosche che svolazzano intorno all’icona del Cestino, proprio come se si trattasse di un reale accumulo di rifiuti, l’utente inoltre può scacciare le mosche muovendo il mouse sopra l’icona.

In buona sostanza questo è quanto, il software non fa altro, consente come detto l’impostazione di tre opzioni: Janitor Mode (10 MB), The Recycler (1 GB) e Garbage Hoarder (10 GB). L’app richiede accessibilità e autorizzazioni di accesso completo al disco per funzionare, circostanza spiegata dallo sviluppatore con la seguente motivazione:

Per BananaBin abbiamo bisogno del permesso di accessibilità per leggere la posizione del contenitore nel dock. Per quanto riguarda l’accesso completo al disco, ne abbiamo bisogno per poter calcolare lo spazio su disco occupato dal contenitore. Quando questo spazio è maggiore della soglia configurata, appariranno le mosche.

Il software, disponibile come già detto per Mac, è al momento compatibile solo con macOS Sonoma ma il team è già al lavoro per aggiungere il supporto anche per macOS Ventura; è scaricabile direttamente dal sito ufficiale (seguendo questo link) in forma gratuita, una volta conclusa la fase Beta lo sviluppatore ha già annunciato che potrebbe essere richiesto un piccolo esborso all’utente per la versione definitiva.