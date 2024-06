La modalità vocale avanzata per ChatGPT annunciata da OpenAI la scorsa primavera ha scatenato le ire di Scarlett Johansson, tuttavia nel corso dell’evento Spring Update è stata rivelata anche un’app desktop per il chatbot.

L’app desktop di ChatGPT è stata lanciata ieri per macOS, ma senza la modalità vocale avanzata e nemmeno le nuove funzionalità di condivisione di video e schermo che abbiamo visto durante l’evento primaverile. Con l’app per Mac installata, premendo i tasti “Opzione” e “Spazio” è possibile aprire ChatGPT da qualsiasi luogo e chattare su ciò che è presente sullo schermo in quel momento.

OpenAI ora afferma che ci vorrà ancora un mese per lanciare una versione alpha della nuova modalità vocale per un piccolo gruppo di abbonati a ChatGPT Plus, tuttavia l’intenzione della società è quella di consentire l’accesso a tutti i clienti Plus in autunno.

La società che si occupa di intelligenza artificiale spiega che sta lavorando per migliorare la capacità di ChatGPT di “rilevare e rifiutare determinati contenuti”, mentre per quanto riguarda le nuove funzionalità di condivisione di video e schermo mostrate in primavera, OpenAI scrive che “ci terrà aggiornati” su una sequenza temporale.

OpenAI aveva affermato che avrebbe fornito le nuove funzionalità nelle “prossime settimane”, ma ora la società sembra temporeggiare, poiché scrive che “le tempistiche esatte dipendono dal rispetto dei nostri elevati standard di sicurezza e affidabilità”. L’app di ChatGPT è attesa anche per Windows entro la fine dell’anno.