C’è un nuovo sportwatch nella gamma di dispositivi Suunto, ideale per la stagione estiva incipiente. Si chiama Suunto Ocean ed è stato presentato oggi, 18 giugno 2024, un dispositivo dedicato soprattutto alle immersioni in acqua e agli sport acquatici.

È un orologio sportivo piuttosto costoso, il più costoso dell’azienda finlandese assieme a Suunto Vertical, benché ricco di funzioni e realizzato con materiali pregiati. Scopriamone le caratteristiche e le principali peculiarità, in attesa della disponibilità italiana, prevista per le prossime settimane.

Suunto Ocean: caratteristiche, funzioni e immagini

Specifiche tecniche di Suunto Ocean

È uno sportwatch dotato di uno schermo touchscreen AMOLED da 1,43″ di diametro, con risoluzione 466 x 466 pixel, pannello protetto da una superficie in cristallo zaffiro e incastonato in una scocca larga 49,9 mm e spessa 13,2 mm: la ghiera è in acciaio inossidabile, la cassa in poliammide rinforzata con fibra di vetro ospita cinturini con passo da 22 mm, di serie in silicone. Pesa 99 grammi ed è resistente alle immersioni in acqua fino alla profondità di 100 metri.

Suunto Ocean è dotato di connettività Bluetooth, di 32 GB di memoria interna per archiviare le mappe offline e integra i principali sistemi satellitari, anche in doppia frequenza L1 + L5: GPS, GLONASS, Galileo, QZSS e Beidou (qui per saperne di più al riguardo). A corredo, non mancano altimetro barometrico, bussola e altri sensori utili, compreso il cardiofrequenzimetro e altri strumenti con cui monitorare vari parametri fisici.

Per quanto riguarda invece l’autonomia, Suunto dichiara che Ocean può durare fino a 26 giorni in modalità oraria, 12 giorni con notifiche e monitoraggio continuo e fra le 40 e le 120 ore in modalità allenamento con GPS attivo, in base alle diverse situazioni e ai sistemi di posizionamento abilitati. Il produttore non ha specificato questi dati a quali scenari di utilizzo si riferiscono, per inciso.

Funzioni software di Suunto Ocean

È uno sportwatch espressamente pensato per le immersioni, attività per le quali ha varie modalità e funzioni dedicate, come il tempo di immersione e la profondità, o la funzione di monitoraggio della pressione della bombola via wireless con il trasmettitore wireless Suunto Tank Pod, con allarmi annessi basati su suoni e vibrazioni relativi alla pressione della bombola collegata. Suunto Ocean integra inoltre la modalità apnea che include dati come degli altri allarmi, i tempi di immersione, le velocità di ascesa e discesa, oltre all’algoritmo di immersione Bühlmann con fattori di gradiente e profili di ascesa configurabili per scegliere il profilo di decompressione desiderato.

Immersioni a parte, Suunto Ocean è un orologio sportivo utile per molte altre attività. È infatti equipaggiato con oltre 95 modalità sportive, multisport compreso, è dotato della stima dei carichi di lavoro, di varie funzioni di allenamento, delle mappe offline gratuite e disponibili offline e di alcune funzioni utili come gli allarmi per i temporali e le previsioni meteorologiche.

Per il resto, permette di tracciare il sonno in fasi, il recupero, oltre ai passi, alle calorie, allo stress e alla variabilità della frequenza cardiaca (HRV). E, quando connesso con gli smartphone Android, può ricevere le notifiche e permette di rispondere con delle risposte rapide preimpostate, funzione non scontata per gli sportwatch.

Tutti i dati registrati da Suunto Ocean finiscono poi nell’app companion Suunto, sede in cui approfondire le attività e tutto il resto, o magari per scaricare altre app dallo store SuuntoPlus. Da menzionare anche il supporto agli aggiornamenti over the air automatici e la compatibilità con le app di terze parti più famose, come Strava e Training Peaks.

Immagini di Suunto Ocean

Prezzo e disponibilità di Suunto Ocean

Suunto è stato presentato nella giornata di oggi ma sarà disponibile prossimamente, entro l’estate e anche in Italia. Costa 799 euro di listino e arriva in tre colori diversi: All Black, Steel Black e Sand. È già presente sul sito web italiano di Suunto, dove sarà possibile acquistarlo a breve; probabilmente sarà disponibile anche su Amazon.

