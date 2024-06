Negli scorsi giorni SpaceX ha presentato Starlink Mini, una nuova versione del dispositivo per accedere a Internet attraverso sistema satellitare.

A differenza dei prodotti precedenti, questo si presenta con dimensioni e peso ridotti, tanto da poter essere facilmente contenuto in uno zaino (29,8 x 25,9 x 3,8 centimetri e 1,53 chili di peso complessivo). Per quanto riguarda antenna e cavalletto si parla di circa 1,13 chili, molto meno rispetto ai modelli precedentemente proposti da SpaceX. E le velocità di connessione? si parla di 100Mbps in download, 11,5Mbps di upload e di una latenza di 23ms.

Starlink Mini offre caratteristiche che lo rendono ideale per operare anche in condizioni climatiche avverse. Si parla di un grado di protezione IP67 e di piena operatività anche con velocità del vento di 96 km/h.

Per i consumi si parla di una media intorno ai 25-40 W, con un alimentatore incluso nella confezione (anch’esso certificato IP67). Per quanto concerne la portata, si parla di supporto di una rete Wi-Fi 5 fino a 112 metri quadri. Queste caratteristiche sono tutt’altro che secondarie, in quanto rendono il dispositivo ideale per i viaggiatori che si trovano spesso in zone non coperte dalla rete Internet classica.

Secondo quanto riportato dal sito TechCrunch, il prezzo di Starlink Mini sarà di 599 dollari, ovvero 100 più del kit standard.

Starlink Mini può essere la soluzione ideale dove la linea fissa non offre certezze

Va inoltre ricordato che, per fruire del dispositivo è necessario attivare il servizio Mini Roam, dal costo di 30 dollari mensili. Questo offre unna quantità di dati limitati, ovvero 50 gigabyte al mese.

Riguardo ai prezzi, non tra i più accessibili, SpaceX ha voluto dare una spiegazione chiara agli utenti: “Il nostro obiettivo è ridurre il prezzo di Starlink, soprattutto dove la connettività è inaffidabile o completamente non disponibile. Ma in regioni con elevato utilizzo, in cui Starlink Mini aumenta la domanda sulla rete satellitare, offriamo un numero limitato di kit Starlink Mini a 599 dollari“.

Di fatto, Starlink Mini non è un’opzione ideale per tutti gli utenti. Come affermato da Elon Musk, CEO di SpaceX, questa è un’ottima opzione a costo relativamente basso per chi ha bisogno di una connessione di backup, in luoghi dove la classica linea fissa non offre certezze.

I dispositivi di Starlink sono già attivi da tempo sul territorio italiano. I modelli disponibili sono, oltre al kit standard, anche quello High Performance e il Flat High Performance, con prezzi decisamente più alti. A tal proposito, è bene ricordare che di recente i costi di tali prodotti sono stati sensibilmente ridotti nel nostro paese.