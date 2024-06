Anthropic, società di ricerca sull’intelligenza artificiale, ha lanciato Claude 3.5 Sonnet, ossia la prima versione della famiglia di modelli IA Claude 3.5. Il nuovo modello di IA, stando alle dichiarazioni rilasciate da Anthropic, sarebbe anche in grado di superare GPT-4o di OpenAI e Gemini di Google nello svolgimento di un’ampia gamma di compiti. Claude 3.5 Sonnet è disponibile gratis su Claude.ai e sull’applicazione Claude per iOS.

Cosa cambia con Claude 3.5 Sonnet: le novità

Claude 3.5 Sonnet è il modello intermedio della famiglia di modelli di IA ideati da Anthropic. La società di ricerca, infatti, ha chiamato il modello più piccolo Haiku, quello intermedio mainstream Sonnet, mentre per il modello di fascia alta ha optato per il nome Opus. Anthropic ha inoltre affermato che Claude 3.5 Sonnet supera di gran lunga il 3 Opus: il nuovo modello, infatti, è molto più veloce e performante del precedente. Inoltre, Claude 3.5 Sonnet ha superato GPT-4o, Gemini 1.5 Pro e Llama 3 400B di Meta in sette dei nove benchmark complessivi e in quattro dei cinque benchmark di visione. Osservando quindi i dati sottostanti, sembrerebbe proprio che Anthropic abbia creato un concorrente importante all’interno di questo nuovo settore.

Anthropic, in aggiunta, sostiene che Claude 3.5 Sonnet sarà migliore rispetto ai modelli precedenti nello svolgimento di una serie di compiti, come, ad esempio, nella scrittura e nella tradizione di codici; nella gestione di flussi di lavoro a più fasi; nell’interpretazione di grafici e diagrammi e nella trascrizione di testo da immagini. Inoltre, il nuovo modello sembra essere anche apparentemente più capace di comprendere il senso dell’umorismo, riuscendo così a scrivere testi sempre più “umani”.

C’è anche la nuova funzione Artifacts

La società di ricerca sull’IA sta introducendo anche Artifacts, ossia una nuova funzione che permette agli utenti di interagire direttamente con il modello di IA ponendo una serie di richieste. Infatti, se gli utenti chiedessero a Claude 3.5 Sonnet di progettare qualcosa, il modello potrebbe mostrare agli utenti come appare e sarebbe possibile apportare delle modifiche direttamente all’interno dell’applicazione. Inoltre, gli utenti potrebbero anche decidere, ad esempio, di modificare una mail scritta dal modello IA direttamente all’interno dell’applicazione, senza doverla necessariamente copiare in un editor di testo.