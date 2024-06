Il team di WhatsApp ha rilasciato un aggiornamento della versione beta dell’app per iOS che introduce una nuova funzionalità volta a tutelare la privacy degli utenti.

Prossimamente WhatsApp impedirà agli utenti iPhone di acquisire screenshot delle foto del profilo per evitare che vengano diffuse senza il consenso del proprietario.

WhatsApp bloccherà gli screenshot del profilo

Quando un utente proverà ad acquisire uno screenshot di una foto del profilo prossimamente apparirà un avviso che informa dell’impossibilità di eseguire l’operazione per tutelare la privacy di tutti su WhatsApp.

Questa funzionalità, già vista anche su WhatsApp per Android, in realtà “tenta” di impedire agli utenti di acquisire e condividere foto del profilo e informazioni personali senza il consenso del proprietario, visto che le persone potrebbero utilizzare altri dispositivi per acquisire le immagini, ma se non altro l’operazione sarà meno immediata.

Questa novità è attualmente in fase di sviluppo nella versione beta 24.12.10.74 di WhatsApp per iOS e sarà disponibile in un futuro aggiornamento dell’app.

Come aggiornare WhatsApp per iPhone

È possibile aggiornare l’app WhatsApp per iOS all’ultima versione stabile tramite l’App Store utilizzando questo link, tuttavia è anche possibile provare in anteprima le novità introdotte nella versione beta di WhatsApp per iOS iscrivendosi al programma TestFlight seguendo questo link.

