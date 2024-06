WhatsApp ha appena rilasciato un aggiornamento della versione stabile dell’app per iOS che introduce una comoda funzionalità per le chat e i gruppi.

A breve gli utenti iPhone potranno trovare rapidamente i propri contatti e gruppi preferiti grazie a un nuovo filtro.

Anche se non è menzionato nel registro delle modifiche pubblicato nell’App Store, WhatsApp sta rilasciando una funzionalità per consentire agli utenti di scegliere le chat e i gruppi preferiti direttamente all’interno dell’app.

In questo modo gli utenti iOS potranno tenere in evidenza le conversazioni più importanti, in quanto sarà più semplice individuare e gestire chat e gruppi contattati frequentemente grazie a un nuovo filtro dei preferiti disponibile nella parte superiore dell’elenco delle chat.

La funzionalità per filtrare chat e gruppi preferiti è disponibile per gli utenti iOS che installano l’ultimo aggiornamento di WhatsApp dall’App Store e dovrebbe raggiungere tutti gli utenti nel corso delle prossime settimane.

Come aggiornare WhatsApp per iPhone

È possibile aggiornare l’app WhatsApp per iOS all’ultima versione stabile tramite l’App Store utilizzando questo link, tuttavia è anche possibile provare in anteprima le novità introdotte nella versione beta di WhatsApp per iOS iscrivendosi al programma TestFlight seguendo questo link.

