Il Wholesome Direct 2024 del Summer Game Fest è piuttosto affollato, con più di 70 giochi non “tripla A” che puntano a rilassare il giocatore. Ecco alcuni titoli che hanno destato curiosità.

Kamaeru: A Frog Refuge

Kamaeru sembra una versione più interattiva di Neko Atsume, solo con rane al posto dei gatti ed è caratterizzato da un bellissimo stile pittorico. L’obiettivo è quello di costruire un santuario in cui allevare le rane e ripristinare il loro habitat nelle zone umide. Il gioco esce oggi per PC e Nintendo Switch.

Squeakross: Home Squeak Home

Lo scopo del gioco consiste nel risolvere nonogrammi che poi creano oggetti utilizzabili per decorare una casa. Il gameplay sembra focalizzato sui giochi di parole e il titolo verrà lanciato su Steam, ma non ha ancora una data di uscita.

Discounty

Ispirato a Stardew Valley, in Discounty avrete il compito di gestire un negozio di alimentari in una piccola città, il che vi renderà profondamente coinvolti nella comunità. Il lancio del gioco è previsto nel 2025 per PC, Nintendo Switch, PS5 e Xbox.

Kitsune Tails

Kitsune Tails è un platform a scorrimento orizzontale ispirato a Super Mario Bros. 2 e proviene anche dallo stesso sviluppatore dietro lo strano platform politico Super Bernie World. Il lancio del gioco è fissato per il 1° agosto su PC.

Moonstone Island

Moonstone Island è già disponibile su PC, ma il suo mix di simulazione di vita e collezione di creature sembra perfetto per Nintendo Switch. Il gameplay è abbastanza vario tra agricoltura, preparazione di pozioni, battaglie basate su carte e spiriti da domare, inoltre è possibile scorrazzare su una scopa. Il gioco approderà sulla console del colosso giapponese il 19 giugno.

Caravan SandWitch

Caravan SandWitch è un gioco di esplorazione in cui avventurarsi in una terra desolata a bordo di un furgone e non prevede combattimenti né morte. Il gioco verrà lanciato su PC, Switch e PS5, ma non ha ancora una data di uscita.

Lost and Found Co.

Lost and Found Co. è un gioco ispirato a Hidden Folks, ma pieno di colore. Il gioco uscirà per PC, iOS, Android e console, ma non ha ancora una data di lancio.

Afterlove EP

Afterlove EP è un gioco ideato dai creatori di Coffee Talk ed è descritto come “un colorato mixtape di generi”. Il gioco è a tratti un simulatore di appuntamenti, a momenti un gioco ritmico e anche un’avventura e vanta una grafica disegnata a mano da Soyatu e una colonna sonora di pop-rock indonesiano. L’uscita è programmata entro la fine dell’anno per Switch, Playstation e Xbox.