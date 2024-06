Microsoft approfitta del Summer Game Fest per annunciare varie novità nel suo evento Xbox Games Showcase. La società ha rivelato l’ultimo capitolo della serie di sparatutto Sci-Fi Gears of War E-Day e il simulatore di volo Microsoft Flight Simulator 2024, tuttavia ci sono novità anche per Fallout 76.

Microsoft annuncia Gears of War: E-Day

Gears of War E-Day è realizzato con l’Unreal Engine 5 ed è ambientato 14 anni prima del primo capitolo e racconta la storia della prima comparsa delle locuste su Sera.

Ancora una volta il protagonista è Marcus Fenix, ma il gioco attualmente non ha una data di uscita. Ecco il trailer di annuncio.

Microsoft Flight Simulator 2024 sarà più vario che mai

Il prossimo capitolo della leggendaria serie di simulatori di volo di Microsoft includerà viaggi in mongolfiera, voli per spegnere gli incendi e molto altro ancora, come ad esempio i voli commerciali e la pubblicità aerea.

Lo sviluppatore Asobo ha aggiunto una varietà di nuovi aerei e sarà possibile volare come parte di una squadra di ricerca e soccorso o aiutare l’agricoltura, inoltre sono state aggiunte corse aeree, aviazione con paracadutismo e persino servizi charter per VIP. Microsoft Flight Simulator 2024 arriverà su Xbox e PC il 12 novembre.

Fallout 76 permetterà di giocare nei panni di un ghoul

Dopo il successo della serie in streaming, Fallout è pronto per la sua prossima grande espansione Skyline Valley che per la prima volta espanderà effettivamente la mappa del gioco, introducendo la nuova regione di Shenandoah.

Bethesda afferma che i giocatori indagheranno sulla causa di una tempesta elettrica che circonda le loro teste e sveleranno il mistero attorno al Vault 63, dove incontreranno i suoi abitanti e scopriranno un nuovo scioccante tipo di Ghoul: The Lost.

Skyline Valley verrà lanciato il 12 giugno, tuttavia il trailer ha anche anticipato una novità molto richiesta in arrivo all’inizio del 2025, ovvero la possibilità di giocare nei panni di un ghoul.