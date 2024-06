Il team di WhatsApp sta implementando su Android la possibilità di condividere gli aggiornamenti di stato dai dispositivi collegati.

Attraverso questa funzionalità gli utenti possono condividere immagini, video, GIF, testo e messaggi vocali tramite aggiornamenti di stato da qualsiasi dispositivo mobile collegato. Ora ci sono degli indizi che la società sta intende offrire la stessa opportunità anche agli utenti Mac.

WhatsApp per Mac permetterà di condividere gli aggiornamenti di stato

Alcuni utenti di WhatsApp beta per Mac ora possono accedere a una nuova funzionalità per condividere gli aggiornamenti direttamente dalla scheda di stato.

In precedenza gli utenti dell’app per dispositivi Mac potevano solo visualizzare gli aggiornamenti di stato ma non pubblicarli, mentre ora l’esperienza desktop è più in linea con quella offerta dall’app per dispositivi mobili Apple.

Gli utenti Mac ora possono gestire gli aggiornamenti di stato direttamente dal proprio desktop riducendo la necessità di passare da un dispositivo all’altro, inoltre possono condividere gli aggiornamenti di stato senza la necessità che il proprio dispositivo mobile sia acceso o che disponga di una connessione Internet attiva.

La funzionalità per condividere gli aggiornamenti di stato da desktop è disponibile per alcuni beta tester che installano la versione 24.11.73 di WhatsApp beta per Mac attraverso l’app TestFlight e verrà distribuita a più utenti nel corso dei prossimi giorni.