L’evento Summer Games Fest 2024 ha rivelato nuovi giochi, date di uscita e nuovi trailer. Oltre alle rivelazioni di Civilization VII, Battle Aces, LEGO Horizon Adventures e la data di uscita di Alan Wake II: Night Springs ci sono anche altre interessanti novità che sono sintetizzate a seguire.

Harry Potter: Quidditch Champions

L’ultimo gioco di Harry Potter consentirà ai giocatori di prendere parte al magico gioco sportivo del Quidditch. Il gioco arriverà il 3 settembre per PC, Xbox, PlayStation e Switch.

Trailer di Skate World

Per promuovere Skate World, Electronic Arts farà un playtest su console del suo prossimo gioco di skateboard più avanti nel corso di quest’anno.

Aggiornamento Palworld Sakurajima

PocketPair aggiungerà una nuova isola, una nuova roccaforte della piattaforma petrolifera, nuovi “Pals”, un nuovo raid, server dedicati per la versione Xbox e altro ancora. PocketPair rilascerà questo aggiornamento per Palworld a fine giugno.

Gameplay trailer di Slitterhead

Il gioco horror proviene da Bokeh Game Studios, fondato dal creatore della serie Silent Hill. Nel trailer si vede un giocatore che possiede altri umani per combattere creature mutaforma. Il rilascio del gioco è previsto per l’8 novembre per PC, PS4, PS5 e Xbox Series X|S.

Trailer di Kingdom Come: Deliverance II

Il brutale prossimo gioco della serie Kingdom Come: Deliverance di Warhorse arriverà per PC, Xbox Series X|S e PS5 nel 2024.

Trailer No More Room in Hell 2

Questo è un gioco cooperativo per 8 giocatori in cui combattere contro gli zombi. L’accesso anticipato sarà disponibile per PC in tempo per Halloween.

The First Descendant

Lo sparatutto fantascientifico in terza persona di Nexon sembra molto promettente. L’uscita è prevista per il 2 luglio per le piattaforme PC, PS5 e Xbox Series S|X.