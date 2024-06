Ottime notizie per gli appassionati LEGO, in particolare per quelli che amano le riproduzioni delle auto più famose di sempre. La compagnia danese ha annunciato oggi un nuovo elemento della linea LEGO Icons, che va a celebrare un’auto leggendaria che ha contribuito a segnare l’epoca delle super sportive, in particolare quelle italiane.

È infatti ufficiale il set LEGO Icons Lamborghini Countach 5000 Quattrovalvole, famosa a tutti gli appassionati di motori per la sua artigianalità, un design ancora iconico e prestazioni straordinarie. Come sempre i designer LEGO hanno curato in maniera maniacale anche i più piccoli dettagli, dal cruscotto dettagliatissimo allo sterzo perfettamente funzionante, dal bagagliaio apribile al cofano posteriore, sotto al quale è realizzata una riproduzione del motore V12 davvero dettagliata.

Completano la dotazione cerchi larghi, grandi fanali posteriori e lo spoiler che ha contribuito a rendere unico un design che è rimasto nel cuore dei fan Lamborghini. E così come accadeva per l’auto reale, anche il modello LEGO Icons Lamborghini Countach 5000 Quattrovalvole è dotato di portiere a forbice che si aprono verso l’alto, uno dei tratti distintivi delle supercar.

Il nuovo set è costituito da 1.506 pezzi e una volta assemblato misura 34 centimetri di lunghezza, 16 di larghezza e 9 di altezza. Potrete acquistare il set LEGO Icons Lamborghini Countach 5000 Quattrovalvole sul sito LEGO a partire dal primo luglio, a patto di essere iscritti al programma LEGO Insiders. Tutti gli altri utenti potranno acquistarlo, anche nei LEGO Store, a partire dal 4 luglio. Il prezzo è fissato a 179,99 euro.