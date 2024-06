La WWDC 2024 di Apple è dietro l’angolo, ma sembra che il colosso di Cupertino non annuncerà alcun prodotto hardware. Nel frattempo è emerso che il recente tablet iPad Air M2 pubblicizzato dalla società con GPU a 10 core, in realtà ne ha uno in meno.

Niente Apple TV alla WWDC 2024?

Oggi Mark Gurman di Bloomberg ha affermato che non si aspetta che l’azienda annuncerà un nuovo modello di Apple TV durante il keynote che si terrà il 10 giugno.

In precedenza Gurman aveva riferito che Apple puntava a rilasciare un nuovo dispositivo Apple TV nella prima metà del 2024, ma ora afferma che il prodotto “non è imminente”.

L’attuale Apple TV è stato introdotto nell’ottobre 2022 e si vocifera che il successore presenterà un chip più veloce dell’attuale A15 Bionic e un prezzo ancora più basso, mentre non ci sarebbero cambiamenti importanti nel design. Tuttavia Gurman ha in precedenza riferito che Apple avrebbe preso in considerazione di aggiungere una fotocamera integrata in un modello futuro.

La GPU dell’iPad Air M2 ha 9 core, non 10 come prima riportato da Apple

Originariamente Apple ha pubblicizzato che il chip M2 dell’iPad Air era dotato di una GPU a 10 core, ma ora è emerso che dispone di una GPU a 9 core.

La società non ha annunciato questo cambiamento, ma ha aggiornato la pagina delle specifiche tecniche del nuovo iPad Air M2 dove si apprende del core sparito.

Sulla base dei dati di archivio la modifica sembra essere stata apportata negli ultimi 10 giorni, tuttavia Apple non ha ancora aggiornato le pagine delle specifiche tecniche nei paesi al di fuori degli Stati Uniti.

Probabilmente la maggior parte degli utenti dell’iPad Air M2 non noterà la differenza tra una GPU a 9 core e una GPU a 10 core, ma una spiegazione da parte di Apple sembra doverosa.