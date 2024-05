Si chiama Framework Laptop 13 Intel Core Ultra Series 1 ed è il nuovo notebook appena lanciato da Framework per gli utenti alla ricerca di un dispositivo che sia allo stesso tempo compatto e potente.

Questo nuovo computer va ad affiancarsi all’altro modello già disponibile e animato da un processore AMD Ryzen 7040, così da offrire agli utenti più possibilità di scelta.

Le caratteristiche di Framework Laptop 13 Intel Core Ultra Series 1

Dotato di un display da 13,5 pollici con risoluzione 2.8K (2.880 x 1.920 pixel), densità di 256 ppi, refresh rate a 120 Hz, luminosità di 500 nit, contrasto 1.500:1 e superficie opaca antiriflesso, il nuovo notebook di Framework può contare su una nuova webcam con sensore Omnivision da 9.2 megapixel che, grazie ad un apposito sistema di raggruppamento di quattro subpixel in uno più grande, è in grado di garantire la registrazione di video a 1080p di grande qualità, soprattutto in condizioni di luce difficili.

A dire del produttore, questa quarta generazione di Framework Laptop 13 con processori Intel sarà in grado di garantire agli utenti notevoli miglioramenti per quanto riguarda l’efficienza e la durata della batteria, soprattutto in determinati casi di utilizzo, come ad esempio la riproduzione di video (ciò grazie anche ad una nuova architettura della GPU con fino a 6 core per le prestazioni e 8 core per l’efficienza).

Gli utenti potranno anche alzare l’asticella in ambito gaming grazie alla possibilità di sfruttare appositi moduli RAM DDR5 e un nuovo sistema per la gestione del calore.

Framework Laptop 13 Intel Core Ultra Series 1 può essere pre-ordinato da subito, con spedizioni previste da agosto e prezzi a partire da 1.249 euro, direttamente sul sito del produttore.

Framework ha anche annunciato di avere abbassato il prezzo di Framework Laptop 13 (AMD Ryzen 7040 Series) e di avere pronta una speciale versione, Framework Laptop 13 DIY Edition con processori AMD Ryzen 7040, con il nuovo display da 2.8K, la nuova webcam e una batteria da 61 Wh.

Per ulteriori informazioni vi rimandiamo al sito del produttore.