Gli appassionati di fai da te, che amano personalizzare le proprie creazioni o utilizzare materiali particolari per la loro realizzazione, possono approfittare di una ottima promozione messa in atto da Cafago, noto store online che ha lanciato una promozione davvero allettante.

L’offerta Swiitol

La protagonista è la taglierina/incisore laser Swiitol E6 Pro, dotata di una testina laser con una potenza di 6 watt, montata su un sistema a binari a doppio asse che garantisce una elevata stabilità. Si tratta di una funzione indispensabile, viste le elevate velocità di movimento che raggiungono i 36.000 millimetri al minuto. L’area operativa è di 365 x 305 millimetri e il punto laser ha una dimensione di appena 0,06 x 0,06 millimetri, per garantire immagini nitide e tagli precisi.

La taglierina utilizza una scheda madre a 32 bit completamente rinnovata rispetto ai modelli precedenti, con una capacità di elaborazione e di ricezione dei dati particolarmente elevata. È possibile espandere le funzionalità aggiungendo dei moduli che abilitano la messa a fuoco automatica e la ripresa del taglio quando la corrente ritorna dopo una interruzione imprevista.

Completamente nuovo è anche il design del filtro panoramico, pensato per offrire la miglior protezione possibile agli occhi di chi sta utilizzando l’incisore. In questo modo non è necessario munirsi degli occhiali protettivi, visto che viene già bloccato il 97% della luce ultravioletta. Non è nemmeno necessario disporre di un PC, visto che è sufficiente l’app BURNLAB, disponibile per Android e iOS, che consente di controllare tutte le funzioni attraverso uno smartphone.

È comunque possibile utilizzare un Pc con Windows (da XP a Windows 10), oltre a un Mac con apposito software come LightBurn. Swiitol ha dotato la propria taglierina di numerosi sistemi di protezione, come un pulsante di emergenza e altri sensori che ne impediscono il funzionamento qualora dovesse muoversi o ribaltarsi.

Ricca anche la dotazione di accessori acquistabili separatamente, tra i quali un piatto a nido d’ape, rulli, nastri trasportatori, purificatori d’aria e molto altro.

