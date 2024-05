Torniamo nuovamente a parlare di Swiitol, un brand che si sta rapidamente ritagliano una fetta importante nel mercato degli incisori laser. Oggi è la volta di Swiitol E24 Pro 24W, dotato di un sistema laser realizzato con processo di compressione di seconda generazione, in grado di creare un punto laser ancora più efficiente.

Dotato di un frame in lega di alluminio, l’incisore/taglierina Swiitol è attualmente in promozione sullo store online Cafago, con un sconto che supera il 50% rispetto al prezzo di listino. Cerchiamo di scoprire insieme le caratteristiche tecniche e il prezzo della promozione.

Swiitol E24 Pro 24W

Come lascia intendere il nome, l’incisore Swiitol ha un laser con una potenza di ben 24 watt, con una tecnologia di compressione di seconda generazione in grado di produrre un raggio laser che misura appena 0,06 x 0,06 millimetri. Grazie alla maggiore compressione Swiitol E24 Pro è in grado di tagliare fino a 17 millimetri di legno o una tavola di acrilico nero spessa 15 millimetri.

Pur essendo realizzata in un materiale leggero come l’alluminio, la taglierina è molto stabile, requisito necessario vista l’elevata velocità, che può raggiungere i 36.000 millimetri al minuto. Da segnalare che il laser è dotato di un modulo di posizionamento con croce rossa, così da ottenere un posizionamento più preciso e facilitare il rilevamento di eventuali avvallamenti sul materiale da lavorare. Grazie al filtro integrato, che blocca fino al 97% dei raggi ultravioletti, non sarà nemmeno necessario indossare occhiali protettivi.

Previous Next Fullscreen

Rispetto ai modelli precedenti arriva anche una nuova scheda madre con chip a 32 bit, dotata di accessori opzionali per la messa a fuoco automatica e per ripristinare l’incisione nel caso la corrente dovesse mancare durante la lavorazione. È possibile utilizzare software di incisione come LaserGRBL o LightBurn, che funzionano su sistemi Windows e macOS, ma se non avete un computer potete usare anche un dispositivo Android o iOS grazie alla companion app BurnLab che vi offre un controllo completo sull’incisore.

Swiitol ha pensato anche alla sicurezza del proprio dispositivo, con un pulsante per l’arresto di emergenza, un interruttore di ripristino e un sensore che limita i movimenti della testina per rendere più sicuro il processo di incisione o taglio. Non mancano infine gli accessori, da pannelli a nido d’apre a purificatori d’aria passando per sistemi di raffreddamento.

Dove acquistarla: Potete acquistare Swiitol E24 Pro 24W su Cafago a soli 395 euro (spedizione inclusa) utilizzando il codice ED0066

Informazione Pubblicitaria