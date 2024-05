È un periodo di sconti sul Samsung Shop e non ci sono solo smartphone in offerta. Per le prossime settimane, infatti, lo store ufficiale di Samsung diventa la scelta giusta per acquistare un nuovo Smart TV, scegliendo tra i tanti modelli della gamma del costruttore coreano. Ci sono anche sconti per monitor ed elettrodomestici ed è possibile anche acquistare a prezzo ridotto smartwatch e cuffie true wireless. Vediamo i dettagli in merito alla nuova promozione che resterà attiva fino al prossimo 4 giugno.

I codici sconto per accedere alle offerte del Samsung Shop

La nuova promo del Samsung Shop segue un meccanismo molto semplice: utilizzando un codice promozionale, da aggiungere nell’apposito campo prima di completare l’ordine, è possibile ottenere uno sconto sul prezzo mostrato dei prodotti in promozione. I codici da utilizzare sono:

PROMOTV24: questo codice garantisce uno sconto di 100 euro per i TV fino a 55 pollici e uno sconto di 300 euro per i TV da 65 pollici in su della gamma di Smart TV Samsung 2024; con la promozione Trade Up, inoltre, è possibile ottenere 500 euro di sconto sui modelli selezionati;

Per accedere alle offerte sulla gamma Smart TV e utilizzare i codici citati in precedenza è possibile seguire il link qui di sotto:

>> Scopri gli Smart TV Samsung in offerta <<

A disposizione degli utenti alla ricerca di un nuovo prodotto Samsung ci sono anche altri codici sconto da utilizzare. Ecco le opzioni disponibili: