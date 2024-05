OpenAI ha annunciato di aver iniziato a implementare miglioramenti all’analisi dei dati del suo modello di intelligenza artificiale. In particolare con ChatGPT sarà possibile caricare le ultime versioni dei file direttamente da Google Drive e Microsoft OneDrive, interagire con tabelle e grafici in una nuova visualizzazione espandibile e personalizzare e scaricare grafici per presentazioni e documenti.

OpenAI annuncia miglioramenti all’analisi dei dati in ChatGPT

ChatGPT potrà accedere ai servizi Google come Fogli, Documenti, Presentazioni e alle piattaforme Microsoft come Excel, Word e PowerPoint senza la necessità di scaricare i file prima di caricarli su ChatGPT.

Quando gli utenti aggiungeranno un set di dati, ChatGPT creerà una tabella interattiva che potrà essere espansa in una visualizzazione a schermo intero e cliccando su aree specifiche della tabella sarà possibile porre domande di follow-up o scegliere tra i suggerimenti offerti da ChatGPT.

Gli utenti potranno ad esempio chiedere a ChatGPT di combinare più fogli di calcolo con le spese mensili e creare una tabella pivot ordinata per tipo di spesa.

ChatGPT offrirà inoltre grafici personalizzabili e interattivi e gli utenti potranno passare il mouse sugli elementi del grafico, porre ulteriori domande o scegliere i colori, nonché scaricare i grafici per utilizzarli in presentazioni o documenti.

La società fa sapere che i miglioramenti dell’analisi dei dati saranno disponibili nelle prossime settimane attraverso il nuovo modello di punta GPT-4o per gli utenti ChatGPT Plus, Team ed Enterprise.