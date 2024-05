IKEA lancia una serie di nuove funzionalità e prodotti in-app così da consentire agli utenti un utilizzo più intelligente dell’energia all’interno della propria abitazione. L’innovativa funzionalità Energy Insights, infatti, permetterà ai clienti IKEA di controllare il proprio consumo di elettricità e di utilizzare l’energia in modo più smart. Questa funzione sarà disponibile nella versione svedese dell’applicazione intelligente IKEA Home, ma non escludiamo che arrivi anche da noi.

Le novità dell’app IKEA, per monitorare i consumi

Il lancio pilota di Energy Insights all’interno dell’applicazione IKEA Home Smart ha l’obiettivo di migliorare l’attenzione dei clienti in merito al proprio consumo energetico e di supportarli nell’adozione di nuove abitudini efficienti dal punto di vista dei consumi energetici.

Energy Insights permette di visualizzare dati in tempo reale sul consumo di energia e sui prezzi spot dell’elettricità. Inoltre, confronta il consumo degli utenti con quello di famiglie simili. L’obiettivo è infatti quello di aiutare i clienti a utilizzare in modo sempre più efficiente gli elettrodomestici che consumano molta energia. In particolare, nel momento in cui gli utenti comprendono quali sono i momenti migliori per consumare energia, possono risparmiare e ridurre il proprio consumo energetico.

In futuro, Energy Insights offrirà anche una serie di consigli personalizzati su come risparmiare energia, fornendo diversi suggerimenti pratici e attuabili. In aggiunta, Energy Insights indicherà alcuni prodotti e servizi che permettono una riduzione effettiva del proprio consumo energetico, con soluzioni direttamente disponibili sulla piattaforma IKEA. Tale funzione continuerà a non richiedere alcun tipo di supporto smart home per funzionare. Infatti, i clienti potranno accedere a Energy Insights entrando nell’applicazione con un account IKEA Family.

Inoltre, nel mese di ottobre, IKEA introdurrà INSPELNING, un’innovativa presa smart in grado di misurare il consumo energetico di qualsiasi device. INSPELNING potrà essere collegata attraverso lo smart hub DIRIGERA, così da permettere ai clienti IKEA di comprendere l’effettiva efficienza energetica dei device collegati, oltre a controllare e automatizzare il loro utilizzo nell’applicazione intelligente IKEA Home.